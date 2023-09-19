AKP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu. Jandarma karakolunda askeri törenle karşılanmıştı

Mart 2024’te yapılacak seçimlere 6 ay kala kulisler de oldukça hareketlenmiş durumda. İlk belediye başkanı belli olan parti ise AKP oldu. AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Tunceli Belediye Başkan Adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu. Özaydın, kentte, ziyaret ettiği karakolda askeri törenle karşılanması ile gündeme gelmişti.

3 yıla yakın bir süredir AKP il başkanı olarak görev yapan Sercan Özaydın, dün akşam istifa ettiğini açıkladı. Özaydın, yerel seçim için start verdiklerini duyurdu.

‘ERDOĞAN ONAY VERDİ’ MESAJI

İstifa açıklamasında Tunceli Belediye Başkan adayı olduğunu kaydeden Özaydın şunları belirtti:

“AK Parti Tunceli İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle belediye başkan aday adayı olmak üzere ayrılıyorum."

ADAY OLAN BAŞKAN İSTİFA EDECEK

Konuya ilişkin Halk TV muhabiri Ferit Demir'in sorularını yanıtlayan Sercan Özaydın, “Partimiz yerel seçim startını verdi. Artık belediye başkan adayı olacak il ve ilçe başkanları, görevlerinden ayrılarak yerel seçim çalışması yapacak. Ben de bu çerçevede Tunceli Belediye başkan aday adayı olmak için istifa ettim ve saha çalışması yapacağım. Teşkilatımız ile bir toplantı yapacağız bir yöneticimiz il başkanlığı vekaletini alacak ve çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak" diye konuştu.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMIŞTI

Kentte 2 yıl kadar il sağlık müdürü olarak da görev yapan Sercan Özaydın, geçen yıl, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretinde, askeri törenle karşılanması ile gündeme gelmişti.