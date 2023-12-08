AKP'nin İstanbul için adayları ortaya çıktı. AKP'nin 'kalesi'nden hiç aday çıkmadı

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı.

2 İLÇEDE BAŞVURAN ADAY ADAYI OLMADI

Halk TV'nin haberine göre, kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AKP'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

İŞTE O 3 İSİM

İBB başkanlığı için AKP'ye başvuruda bulunan isimler; Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli.

BAYRAMPAŞA'YA AKP'DEN YOĞUN TALEP

AKP'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.

Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.