AKP’nin İstanbul için düşündüğü isim belli oldu. Kulislerden sızdı

2024 Mart’taki yerel seçimler için hazırlıklar başladı. AKP’nin İstanbul adayı ile ilgili birçok iddia atıldı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ise AKP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan ismin Murat Kurum olduğunu yazdı.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre AKP'nin düşündüğü hiçbir isim Ekrem İmamoğlu'nu geçemiyor.

Babacan "AKP’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı. İstanbul’da konuşulan iki isimden Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor." kulis bilgisini paylaştı.

"Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında..." diyen Babacan AKP’lileri şaşırtan esas sonucun ise İmamoğlu ile ilgili olduğunu söyledi.

İSTANBUL İMAMOĞLU’NDAN VAZGEÇMİYOR

Babacan, "İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor. Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AKP’den 4 puan önde. İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor." diye yazdı.