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  • Sümer Holding’in beş yıllık zararı 110 milyon TL’ye dayandı. AKP’nin kaderine terk ettiği kurumların başında geliyor

Sümer Holding’in beş yıllık zararı 110 milyon TL’ye dayandı. AKP’nin kaderine terk ettiği kurumların başında geliyor

AKP iktidarının izlediği ‘zarar ettir ardından özelleştir’ politikasından etkilenen kurumların başında Sümer Holding geliyor. Tarihteki önemli kurumlardan biri olan Sümer Holding’in beş yıllık zararı 110 milyon TL’ye dayandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:38
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AKP’nin izlediği zarar ettir ardından özelleştir politikasından etkilenen kurumların başında Sümer Holding’in beş yıllık zararı 110 milyon TL’ye dayandı

Sümer Holding’in beş yıllık zararı 110 milyon TL’ye dayandı. AKP’nin kaderine terk ettiği kurumların başında geliyor
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Anavatan Partisi’nin (ANAP) 1987 yılında özelleştirme kapsamına aldığı Sümer Holding için özelleştirme adımları AKP döneminde gerçekleşti.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 11 Temmuz 1933’te Sümerbank adıyla kurulan Holding’in özelleştirilmesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı.

Türkiye sanayileşmesinin öncülerinden olan kuruluşun 2021 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 143’e kadar düştü. Özelleştirme işlemleri devam eden Sümer Holding’in beş yıllık toplam zararı ise 110 milyon TL’ye dayandı.

2017 yılında 13,7 milyon TL, 2018’de 10,4 milyon TL, 2019’da 30,4 milyon TL, 2020’de 24,6 milyon TL zarar eden kuruluşun 2021 yılı zararı 28 milyon TL oldu. Böylelikle 2017 ve 2021 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde kuruluşun toplam zararı 107 milyon TL’yi geçti.

Hemen her yıl on milyonlarca lira zarar eden kuruluşun faaliyet giderlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2019 yılında 28,6 milyon TL’lik faaliyet gideri bulunan Sümer Holding’in 2020 ve 2021 yıllarındaki faaliyet gideri ise sırasıyla 29,2 milyon TL ve 33,9 milyon TL olarak kaydedildi. Kurumun faaliyetlerden kaynaklı zararı ise 2021 yılında 34,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

ELDE KALANLAR DA EYLÜLDE SATILDI

Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumları arasında yer alan Sümer Holding’e ait dört taşınmaz daha 7-8 Eylül’de satıldı. Taşınmazların satışından 81 milyon 550 bin TL gelir elde edildi. Sümer Holding’in Edirne’de yer alan üç taşınmazının bir metal şirketine, Aydın’da yer alan bir taşınmazının ise inşaat şirketine verildiği kaydedildi.

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vatansever
20.11.2022 10:56
batık şirket halka arza hazırlanıyor. Yazık garibanların parasını alacak batmadan.devleti yöneten kibir abideleride üç maymun oynuyor.  
 
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