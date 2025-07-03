AKP’nin kaça bölündüğü ortaya çıktı! Anket sonuçları geldi

Toplum Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması AKP seçmeninin dünya görüşünü oranlarla ortaya çıkardı.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 17,63’Ü ATATÜRKÇÜ

Yapılan araştırma sonrası ortaya çıkan verilere göre AKP seçmeninin yüzde 19,09’u kendini İslamcı olarak nitelendirirken, yüzde 17,63’ü kendini Atatürkçü, yüzde 20,52’si milliyetçi, yüzde 14,56’sı muhafazakâr, yüzde 5,37’si ise ülkücü olarak tanımlıyor.

CHP seçmeninin yüzde 69,54’ü kendini Atatürkçü olarak tanımlarken yüzde 6,11’i milliyetçi, yüzde 2,33’ü İslamcı, yüzde 0.82’si muhafazakar, yüzde 2,67’si ise ülkücü olarak tanımlıyor.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise seçmenlerin yüzde 10,60’ı Atatürkçü, yüzde 40,17’si milliyetçi, yüzde 1,54’ü İslamcı olduğunu ifade ederken yüzde 5,12’si muhafazakar ve yüzde 32,12’si ülkücü olduğunu belirtiyor.

İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 48,80’i kendilerini Atatürkçü olarak tanımlarken yüzde 10,78’i milliyetçi, yüzde 7,44’ü İslamcı, yüzde 10,60’ı muhafazakar, yüzde 9,84’ü ise ülkücü olduğunu ifade ediyor.

DEM Parti seçmenlerinin ise yüzde 6,52’si kendisini Atatürkçü, yüzde 2,55’i milliyetçi olarak tanımlarken yüzde 12,98’i İslamcı, yüzde 4,96’sı muhafazakar olarak tanımladı.

Zafer Partisi’nde ise seçmenlerin yüzde 53,38’i Atatürkçü olduklarını belirtirken yüzde 32,44’ü kendilerini milliyetçi olarak tanımlıyor. Yüzde 1,05’i ise muhafazakar olduğunu belirtiyor.

Yeniden Refah Partisi’nde, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan seçmenlerin oranı yüzde 20,72 olurken yüzde 18,99’u kendisini milliyetçi, yüzde 23,01’i İslamcı, yüzde 17,83’ü muhafazakar, yüzde 3,61’i ise ülkücü olarak tanımladı.

Araştırmaya göre, kendini Atatürkçü olarak tanımlayan seçmenin toplam oranı yüzde 36,60 olurken milliyetçi olarak tanımlayanlar yüzde 16,38 olarak hesaplandı. Kendini İslamcı olarak tanımlayan seçmenin oranı yüzde 9,74 olurken muhafazakar olarak tanımlayanlar yüzde 7,48, ülkücü olarak tanımlayanlar ise yüzde 6,66 olarak belirlendi.