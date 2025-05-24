AKP’nin kaderini o parti belirleyecek! Yandaş yaşar Cem Küçük sızdırdı…

Yandaş kalem Cem Küçük, dünkü canlı yayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık açıklamalarına çarpıcı bir iddiada bulundu. Küçük, “Erdoğan'ın yine aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti'nin bunun önünü açacağını düşünüyorum Anayasa yazılmazsa da DEM Parti desteğini verecektir” ifadelerini kullandı.

3 SEÇİME GİREREK KAZANDI

Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceği biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 2014, 2018 ve 2023 seçimine girerek kazanmıştı.

YA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YA DA ERKEN SEÇİM

Erdoğan, 2028 seçimleri için ise “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” demişti. Ancak, Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan’a 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açılmasını savunduğunu söylemişti. Meclis’in alacağı bir erken seçim kararıyla” Erdoğan’ın yolu açılabiliyor.

KÜÇÜK: DEM PARTİ'NİN BUNUN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Erdoğan adaylığa dair son olarak ‘benim adaylık gibi bir derdim yok’ yanıtını vermişti. AKP’de adaylık tartışmaları gündeme gelirken yandaş kalem Cem Küçük’ten çarpıcı bir açıklama geldi. Küçük, katıldığı bir programda Erdoğan’ın adaylık yolunu açacak siyasi partiyi söyledi. Küçük, “Erdoğan'ın yine aday olacağını düşünüyorum. DEM Parti'nin bunun önünü açacağını düşünüyorum Anayasa yazılmazsa da DEM Parti desteğini verecektir. PKK silah bırakmasa da DEM Parti destek verecektir. Genel hava silah bırakacağı yönünde... DEM Parti ile artık hükümet arasında bir yakınlık kuruldu. MHP ile DEM Parti arasında daha büyük yakınlık var. Bu süreç devam eder ve ben Erdoğan'ın aday olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.