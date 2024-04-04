AKP'nin kaldırdığı T.C'ler geri gelmeye başladı. CHP'nin kazandığı belediyelerde tabelalar güncelleniyor

AKP’lilerin belediye binalarının tabelalarından kaldırdığı T.C. ibaresi CHP’lilerin seçimi kazanması ile geri geliyor. Bunun bir örneği Giresun’da yaşandı.

Yerel seçimde Giresun’un Espiye ilçesinde CHP’li Erol Karadere oyların yüzde 44.84’ünü alarak Belediye Başkanlığını kazanan isim oldu. AKP’li Mustafa Karadere ise yüzde 39.99 oranında oy aldı.

Espiye’nin yeni Belediye Başkanı Karadere, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi. Karadere, göreve gelir gelmez belediye tabelasını değiştirerek tabelaya T.C. ibaresini ekledi. Belediye binasının tabelasında ayrıca Türk Bayrağı ve Atatürk resmi de yer aldı.

Karadere, seçim öncesi yaptığı açıklamada göreve gelir gelmez ilk işinin belediye tabelasını değiştirerek T.C. ibaresinin eklenmesi olduğunu söylemişti.