AKP’nin kalemşörü hedefe CHP’nin ünlü ismini koydu! Yaylım ateşine tuttu…

İBB operasyonlarına dair verdiği hüküm yorumları nedeniyle kendi mahallesi tarafından da sert sözlerle eleştirilen Cem Küçük, bugünkü kaleminde yine boş durmadı. Küçük, CHP’nin İstanbul kongresinin iptali üzerinden kurultay davası öncesi, “Özgür Özel, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yargı kararına tepki olarak istifa kararı alacak” dedi.

CHP İSTANBUL'A KAYYUM

15 Eylül’de görülecek olan CHP’nin kurultay davası öncesi İstanbul kongresinin iptali dün gündeme bomba gibi düştü. İptalin ardından kayyum olarak Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Bu olayın ardından neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KÜÇÜK YİNE BOŞ DURMADI

Yandaş gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturmasında MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin, "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum” sözleri nedeniyle kendi mahallesindeki AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar tarafından "Burası bir mahkeme değil, Cem Küçük de mahkeme heyeti başkanı değil. Sen burada hüküm veriyorsun" sözleriyle eleştirilmişti. Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında da yine boş durmadı.

YANDAŞ, ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Küçük, kurultay öncesi parti kaynaklarından aldığı bilgide Özel’i hedef aldı. Küçük, “Bu arada parti kaynaklarına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yargı kararına tepki olarak istifa kararı alacak” dedi.

İkinci ihtimal senaryonun da olduğunun altını çizen Küçük, “Eğer Özel kendi iradesiyle istifa ederse, tüzük gereği yapılacak kurultayda yeniden aday olabilecek. Ancak yargı kararı kapsamında “tedbirli olarak görevden alınması” söz konusu olursa, bu durumda kurultayda adaylık hakkını kaybedecek. CHP kulislerinde bu iki ihtimal arasındaki fark tartışılırken, Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor” ifadelerini kullandı.