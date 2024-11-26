AKP'nin kalesi yıkıldı. CHP 3 büyükşehirde oylarını artırdı

ORC Araştırma İletişim Merkezi, 16-20 Kasım tarihleri arasında Aydın'da yaptığı ankette, 2320 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 41,3'ü CHP'ye oy vereceğini belirtti.

CHP'yi, yüzde 25,1 oy oranıyla AKP takip ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 7,1 ile üçüncü sırada yer aldı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına göre ise Aydın'da CHP yüzde 35,59 ile birinci, AKP yüzde 28,71 ile ikinci ve MHP yüzde 8,65 ile üçüncü olmuştu.

ORC Araştırma Şirketi, 17-22 Kasım tarihleri arasında Denizli'de de bir anket yaptı. 2750 kişinin katıldığı bu ankette CHP, yüzde 38,5 oy oranıyla birinci parti oldu. AKP yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer alırken, MHP yüzde 7,4 ile üçüncü oldu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarında Denizli'de AKP yüzde 33,99 ile birinci, CHP yüzde 31,9 ile ikinci, MHP ise yüzde 8,46 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Muğla'da da CHP'nin gücünü artırdığı görüldü. 16-21 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette 2160 kişi yer aldı. Bu ankette CHP, yüzde 48,7 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. AKP ise yüzde 21,9’la ikinci sırada yer aldı.İYİ Parti, yüzde 7,2 ile üçüncülük elde ederken, MHP yüzde 5,1 ile dördüncü oldu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına göre Muğla'da CHP yüzde 37,59 ile birinci, AKP ise yüzde 24,5 ile ikinci olmuştu.

Genel olarak üç büyük şehirde yapılan anketlerde CHP'nin oy oranlarını artırdığı, özellikle Denizli'de AKP'yi geride bırakarak birinci olduğu görülüyor.