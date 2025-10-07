AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti

Kaynak: ANKA
AKP’nin kalesi olarak görülen Konya’da suya bir yıl içinde dördüncü defa zam yapıldı. KOSKİ, son 2 yıldır su faturalarına üç ayda bir zam yaparken vatandaşlar duruma isyan etti.

Konya’da bir yıl içinde su fiyatlarına 4 kere zam geldi. Son zamla beraber şehirde 1 metreküp suyun fiyatı 37 lira 16 kuruşa yükseldi. Su fiyatlarına tepki gösteren Konyalı bir vatandaş, “Biz gerçekten iyice soğuduk bu hükümetten. Artık erken seçim gelsin de bunlar bir gitsin” dedi.

Konya’da 2025'te suya dördüncü kez zam yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ, son iki yıldır su fiyatlarına enflasyon oranına göre üç ayda bir zam yapıyor. Vatandaşlar, her çeyrekte yapılan bu otomatik artışların yaşam maliyetlerini daha da yükselttiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

"HÜKÜMETİN ZAMDAN BAŞKA BİLDİĞİ BİR ŞEY YOK"

Bir vatandaş, iki kişilik evde 900 lira su faturası ödediklerini bildirerek, “Hükümetin zaten zamdan başka bildiği bir şey yok. Şimdi sudan geliyorum. İki kişilik evdeyiz, 900 lira su geldi. Belediyeye gittim, ‘Onu yatıracaksın, ondan sonra müracaat edeceksin’ dediler. Memnun değiliz” şeklinde konuştu.

Birçok insanın su faturasını ödemekte güçlük çektiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Su, elektrik... Çok gariban insan var. Ödeyemiyor. Milletin de düşünmesi lazım. Ama millet düşünmediği için böyle yukarıdakiler yiyor, aşağıdakileri ezeceğim diye uğraşıyor” dedi.

