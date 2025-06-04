AKP'nin kalesinde İmamoğlu pankartı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından İmamoğlu'nu gündemden düşürmek ve unutturmak adına çeşitli çalışmalar yapılıyor.

İmamoğlu'nun X sosyal medya hesabı kısıtlanırken, kısa süre sonra afiş ve görsellerine de yasak getirildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖRÜNTÜSÜ YASAKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart'ta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek, aralarında İmamoğlu’nun da yer aldığı 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kamusal alanlarda kullanılmasını yasakladı.

Bu yasak ilerleyen günlerde daha da kapsamlı hale getirildi ve bu kez de Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, video, ses kaydı ve benzeri görsel-işitsel materyallerin kullanılmasını da yasakladı.

YASAKLAR DA PROTESTO EDİLİYOR

Bu yasakların ardından çeşitli yerlerde İmamoğlu pankartlarının asıldığı görüntüler gelmeye başladı. Bunlardan en büyüğü CHP'li vekillerin Boğaziçi Köprüsü'nden sarkıttığı pankart oldu.

RİZE'DE İMAMAOĞLU PANKARTI

Benzer bir görüntü bu kez Rize'den geldi. CHP Rize il Başkanı Saltuk Deniz, X sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Saltuk'un paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişinin bir binanın tepesinden sarkıtıldığı anlar yer aldı.

Saltuk paylaşımına, "İmamoğlu’na Özgürlük… İmamoğlu Rize’de İmamoğlu Heryerde…" notunu düştü.