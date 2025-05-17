AKP'nin kalesinde kriz yaşatan afiş! Aile yılında anne ve kızına başörtü, baba ile oğluna takke giydirdiler...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Ancak Gaziantep'te düzenlenen “Aile Yılı Festivali”ndeki bir afiş tartışmalara neden oldu. Afişte başörtülü anne ve kız çocuğu ile takkeli baba ve erkek çocuk figürleri, toplumda “tek tip aile” dayatması yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturdu.

BAŞÖRTÜLÜ ANNE VE KIZ ÇOCUĞU İLE TAKKELİ BABA VE ERKEK ÇOCUK FİGÜRLERİ

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan afiş tartışmaların odağına oturdu. Gaziantep İl Müftülüğü tarafından hazırlanan tanıtım afişindeki görsel eleştirilere neden oldu. Afişte, başörtülü anne ve kız çocuğu ile takkeli baba ve erkek çocuk figürleri, toplumda “tek tip aile” dayatması gerekçesiyle tepki geldi.

"‘BAŞINI BAĞLAMAYAN BİZDEN DEĞİL’ ALGISI YARATILIYOR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sözcü’ye konuştu. Öztürkmen, ‘tek tip aile’ dayatmasına tepki göstererek, “Toplumu kamu gücüyle dindarlaştırmaya çalışıyorlar. Küçücük çocuklara türban ve takke takılarak bir mesaj verilmeye çalışılıyor. ‘Başını bağlamayan bizden değil’ algısı yaratılıyor. Bu, Cumhuriyet değerlerine, laik eğitime ve toplumsal çeşitliliğe aykırıdır. “Gaziantep İl Müftülüğü, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı bir anlayışı yansıtan bu tür uygulamalarla toplumu kutuplaştırıyor. Buna sessiz kalan valilik ve belediye de bu anlayışa ortak oluyor” ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tartışmalara rağmen Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. CHP'li Öztürkmen ise festival etkinliklerine katılmayacağını açıkladı. Öztürkmen, yerel yöneticileri ise "bu sakat anlayıştan derhal dönmeye" çağırdı.