AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz

Yozgat Belediyesi su fiyatlarına 3,5 kat, yüzde 233 zam yaptı.

AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz

Özellikle seçim sonrası döviz kurundaki hareketlilik tarihi zirveleri gördü. İktidar ise Türkiye Yüzyılı vaadi sunarken, Türkiye’nin ekonomik durumunun iyi olduğunu savunuyor.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, AKP Yozgat Belediyesi, Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen ücret tarifesinde değişiklik yapılmasını oyladı.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, meclis üyeleri tarafından oylamaya sunuldu ve zam önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

gettyimages-871648094-5c7cc042c9e77c0001d19d69.jpg

YÜZDE 233 ZAM

Bu kararın alınmasıyla birlikte Yozgat'ta su fiyatlarına yüzde 233,33'lük bir zam yapıldı.

0-10 m³ arası su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 1,80 TL'den 6 TL'ye, 11-20 m³ arası su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 2,70 TL'den 9 TL'ye, 21 m³ ve üzeri su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 3,60 TL'den 12 TL'ye yükseltildi

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Son Haberler
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi Spor
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor Siyaset
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı Güncel
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı
Strese Son Veren Değişim Şenliği Kültür Sanat
Strese Son Veren Değişim Şenliği
Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı Spor
Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı
Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi Ekonomi
Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi