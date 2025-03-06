AKP'nin kalesinde tarım arazileri kamulaştırıldı. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal açıkladı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde tarım arazilerinin deprem sonrası Hazine’ye devredilmesine sert tepki gösterdi. Sarıbal, bu uygulamanın mülkiyet hakkı gaspı olduğunu belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde depremzedelere ait tarım arazilerinin Hazine’ye devredilmesine sert tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen tebligatlarla acele kamulaştırma kararları alındığını belirten Sarıbal, "Bu, mülkiyet hakkının açıkça gasbıdır" dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, Anayasa’nın 35. maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Sarıbal, tarım arazilerinin düşük bedellerle kamulaştırılarak üreticilerin toprağından koparıldığını, bunun kamu yararıyla açıklanamayacağını ifade etti.

Deprem konut projesi bahanesiyle yapılan kamulaştırmanın arkasında rant yaratma amacı olduğunu savunan Sarıbal, "Bu alanların büyük bölümü fay hattı üzerinde. Bilimsel verileri yok sayarak yapılaşma için ısrar edilmesi, felaketten ders alınmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021’de yayımladığı kırsal ekonomi raporuna da değinen Sarıbal, hükümetin kendi politikalarıyla çeliştiğini belirtti. “Bu rapor, tarım arazilerinin korunması gerektiğini söylüyor. Ancak İkizce’de halk üretimden koparılıyor” dedi.

Sarıbal, altyapı sorunları çözülmeden halkın kamulaştırma baskısıyla karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. “Devletin asli görevi, halkı yerinden etmek değil, mağdurları yerinde güçlendirmektir. Ancak şu an yapılan, TOKİ eliyle rantın meşrulaştırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

İkizce halkının mücadelesinin yanında olacaklarını belirten Sarıbal, süreci hukuki zeminde takip edeceklerini söyledi. “Depremzedeleri açlığa ve göçe mahkum eden bu uygulamaya karşı halkımızla birlikte direneceğiz. İkizce halkı yalnız değildir” dedi.