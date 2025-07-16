AKP’nin kampında İmamoğlu fırtınası! Ortalık bir anda sessizliğe gömüldü… Erdoğan’ı şoka uğratacak olay…

AKP 32’nci Kızılcahamam Kampı’nı bu yıl da gerçekleştirdi. Bu yılki kampta ise İmamoğlu ve CHP’ye karşı sürdürülen operasyonlar da konuşuldu. Nefes’ten Nuray Babacan’ın haberine göre kampta CHP’ye karşı sürdürdüğü siyasi operasyonu güçlendirmek için hazırladığı materyaller toplantıya damga vurduğu aktarıldı. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberinde ise cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası damga vurdu. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, yerel seçimleri İmamoğlu’nun yürüttüğü başarılı kampanya nedeniyle kaybettiklerini söyledi

“BİZ SİYASİ GELECEĞİMİZİ CHP’YE YÖNELİK SALDIRILAR ÜZERİNE Mİ KURACAĞIZ?”

AKP içerisinde ise CHP’ye yapılan operasyonlara ilişkin Kızılcahamam Kampı’nda hazırladığı materyaller toplantıya damgasını vurduğunu Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında aktardı. Babacan, “Milletvekilleri, kurucular, il ve ilçe örgütlerinden paylaşmaları için hazırlanan kampanya görselleri kimilerini şaşkına çevirmiş. Altı okun üzerine ‘Baklava Belediyeciliği”, “Çikolata Belediyeciliği”, “Rüşvet Belediyeciliği”, “Paket Belediyeciliği”, yazan görseller en hafifinden sığ ve basit bulunmuş. Bazı katılımcıların, “Bunlar çok kötü hazırlanmış, biz siyasi geleceğimizi CHP’ye yönelik saldırılar üzerine mi kuracağız? Söyleyecek başka sözümüz kalmadı mı? Paylaşmayınca da bozuluyorsunuz…” dedikleri öğrenildi” dedi.

KAMPTA İMAMOĞLU RÜZGARI

Sözcü’de ise Veli Toprak’ın haberinde kampa ilişkin İmamoğlu’nun seçim kampanyasının damga vurduğunu aktardı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, yerel seçimleri İmamoğlu’nun yürüttüğü başarılı kampanya nedeniyle kaybettiklerini söylemesi toplantı da en dikkat çeken nokta oldu. “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı seçimin sonucunu belirlediği aktarıldı. “İmamoğlu çok iyi bir seçim kampanyası yürüttü” şeklinde tepkiler dile getirildi.

“BÖYLE İLETİŞİM HATASI OLMAZ”

Acar, ayrıca bakanlar ‘iletişim’ eleştirisinde bulunarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ‘Kanal İstanbul’u yapmayacağız’ diye açıklama yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ise ‘Kanal İstanbul’u yapacağız’ diyor. Böyle iletişim hatası olmaz, bakanlarımızın iletişimlerinde daha dikkatli olmaları gerekir” dedi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’li belediyelere ise ardı ardına operasyonlar gerçekleşti. CHP’ye yapılan operasyonlar ise seçim anketlerine de yansımıştı. CHP, AKP’nin 22 yıllık iktidarını yerel seçimlerde sona erdirirken, son ankette ise aradaki farkın 5 puana kadar çıktığı görüldü.