'AKP'nin kara düzeni bu ülkeye iyi gelmiyor'. Özgür Özel mitinge çağırdı

'AKP'nin kara düzeni bu ülkeye iyi gelmiyor'. Özgür Özel mitinge çağırdı

CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cuma günü Sivas'ta yapacağı mitinge çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cuma günü Sivas'ta yapacağı mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Ak Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor.

Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz!

Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!"

