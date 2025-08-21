'AKP'nin kara düzeni bu ülkeye iyi gelmiyor'. Özgür Özel mitinge çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cuma günü Sivas'ta yapacağı mitinge çağrı yaptı.

????️22 Ağustos Cuma

⏰18.00… pic.twitter.com/rVwE1Jij8O — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 21, 2025

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Ak Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor.

Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz!

Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!"