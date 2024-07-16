AKP'nin karanlık dosyasını Bahçeli'ye veren eski bakan kim? Fatih Altaylı'dan bomba iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin karanlık dosyasını Bahçeli'ye veren eski bakan kim? Fatih Altaylı'dan bomba iddia

Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan’ın tehdit edilmesi için Bahçeli’ye karanlık dosyayı veren AKP’li eski bakanın Süleyman Soylu olabileceğini iddia etti.

Fatih Altaylı, Ümit Özdağ’ın ortaya attığı flaş iddialar hakkında YouTube kanalından açıklamalar yaptı. Özdağ iddiasında, AKP’li eski bir bakanın, MHP lideri Bahçeli’ye AKP döneminde yapılan karanlık işleri takdim ettiğini ifade etmişti.

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Çokça konuşulan ve manşetlere taşınan bu iddia karşısında yorum yapan Altaylı, iddia edilen AKP’li eski bakanın Süleyman Soylu olabileceğini söyledi:

“Ümit Özdağ'ın kastettiği kişi muhtemelen Süleyman Soylu. Çünkü zaten Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında uzun zamandır devam eden bir ne diyim; tartışma, kapışma neredeyse kan davasına dönüşmüş bir durum var ortada. Bahçeli'nin de Süleyman Soylu'yu devamlı koruyup kollayan tavırlarını da geçmişten bildiğimiz için böyle bir üst üste koyduğun zaman hedefi gösteren bir noktaya geliyor.”

Altaylı açıklamalarında MHP’nin AKP’yi veya Erdoğan’ı tehdit etmesine gerek duymadığını çünkü hali hazırda matematiksel olarak iki partinin de birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtirken öte yandan Ümit Özdağ’ın boşa konuştuğunu zannetmediğini ifade etti.

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“BU İHTİMALİ ZAYIF GÖRÜYORUM”

Altaylı, bir İçişleri Bakanının böyle bir şey yapma ihtimalini oldukça zayıf bulduğunu şu sözler ile açıkladı:

“Yani bir İçişleri Bakanı'nın Ben böyle bir şey yapma ihtimali çok zayıf görürüm. Niye zayıf görürüm? Yarın öbür gün kendisi de bundan dolayı sorumlu olabilir yani. Ya kardeşim bu belgeler falan. Çünkü siyaset bu dengeler her an değişebilir. Bugün sen kendi lehine verdiğin bir belge veya Bahçeli'ye ortaklaşma için verdiğin belge yarın terse dönebilir. O yüzden ben Süleyman Soylu'nun böyle bir şey yapmış olma ihtimalini açıkçası zayıf görüyorum. Ama şey Ümit Özdağ çok boşa konuşur mu? Onu da zannetmiyorum. Yanlış bilgilendirme olabilir ya da haklı olabilir mi? O da olabilir. Sadece ben makul bulmadığımı söyleyebilirim ancak.”

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