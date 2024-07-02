AKP'nin Kızılcahamam kampı bitti

Düzenleme: Kaynak: AA
AKP'nin Kızılcahamam kampı bitti

AKPi'nin Kızılcahamam'da düzenlediği "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" tamamlandı.

AKP'nin Kızılcahamam'da 3 gün süren kampında yerel seçim sonuçları değerlendirildi ve şehirlerin ihtiyaçları ile projeler ele alındı.

Kampta, "tevazu, samimiyet ve gayret" mesajı vurgulandı. Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik proje bazlı çalışmalar ve yapılması gerekenler de ele alındı.

541 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Kampın bugünkü bölümünde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı. Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dinledi. Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.

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