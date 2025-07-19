AKP'nin Kızılcahamam kampında Erdoğan'a yağ çekme krizi! Vekiller isyan etti, ortam gerildi...

AKP’nin her yıl gelenekselleştirdiği Kızılcahamam kampı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kampta Erdoğan’ın merakla beklenen açıklaması ise terör örgütünün silahları yakması sonrası kutlama çağrısı olmuştu. Ancak kampta Erdoğan’ın 5 dakikada bir alkışlanması bazı vekilleri rahatsız etti. Bazı vekiller, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Cumhurbaşkanını sürekli ayakta alkışladığı için yapmak zorunda olmadıklarını belirtti.

ERDOĞAN KIZILCAHAMAM’DA KONUŞTU

Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin gelenekselleşen Kızılcahamam kampını gerçekleştirdi. Erdoğan’ın açılış konuşmasında müjde olarak Terör örgütü PKK’nın silahları yaktığı tiyatroyu 41 yıllık terör örgütünü bitirdiklerini belirterek, ülkeye kutlama çağrısı yapmıştı.

ALKIŞ KRİZİ

Nefes’te yer alan habere göre; kampta Erdoğan’ın açılış konuşması sonrası AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu olmak üzere bazı milletvekilleri neredeyse beş dakikada bir ayakta alkışladı. Diğer milletvekilleri ve katılımcılar da aynı şeyi yapmak zorunda kaldığı aktarıldı. Bu olay ise Kızılcahamam kampında tartışmalara neden oldu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

“BUNU YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Bazı AKP’li milletvekilleri, “Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanını sürekli ayakta alkışlıyor diye biz de bunu yapmak zorunda değiliz. Neden durmadan ayağa kalkıyoruz? Bu görüntüleri televizyonda izleyen vatandaşlar hoş karşılamıyor.’’ diye tepki gösterdi.

PARTİ BÜYÜKLERİ ARAYA GİRDİ

Kriz dallanıp budaklanınca araya “parti büyükleri” girdi. Adabınca uyarılar yapılmasıyla nitekim Erdoğan’ın ikinci gün yaptığı konuşmada milletvekilleri ayağa kalkmadan oturdukları yerden alkışladıkları aktarıldı.