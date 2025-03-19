AKP’nin kurucu isminden ortalığı karıştıracak İmamoğlu çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin kurucu isminden ortalığı karıştıracak İmamoğlu çıkışı

AKP'nin kurucuları arasında bulunan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasına, “Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu” dedi.

AKP'nin kurucuları arasında bulunan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve daha sonra gözaltına alınmasının doğru olmadığını belirtti.

“HALKIN İRADESİ İLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAZ"

Çelik, "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir. Halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz" dedi.

“UNUTULMAMALIDIR Kİ; AK PARTİ BENZER YOLLARDAN GEÇEREK İKTİDAR OLDU”

İmamoğlu’nun yaşadığı olaylar üzerinden AKP’ye gönderme yapan Çelik, “Unutulmamalıdır ki, AKP benzer yollardan geçerek iktidar oldu” dedi.

Çelik konuşmasının devamında şunları söyledi,

"Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir. Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Olağanüstü hal ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir. Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz. Herkesten önce iktidar, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır."

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