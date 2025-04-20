AKP'nin kurucusu Arınç'tan İmamoğlu'na Erdoğan'ı kızdıracak destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilerek başlatılan farklı soruşturmalar kapsamında beraberindeki çok sayıda yönetici ile birlikte tutuklanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ederken gündemde tepki ve tartışmalar devam ediyor.

"KUMPAS DÜŞÜNCESİ HAKSIZ SAYILMAZ"

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TV100'de çıktığı bir programda gündeme dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin Arınç, "Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar" çıkışı dikkat çekti.

"KONUŞMALARDAN TUTUKLAMA OLMAMALI"

Öte yandan tutuklu yargılamalara da işaret eden Arınç, "Ben 28 Şubat'ta tutuksuz yargılandım, Erdoğan tutuksuz yargılandı, Erbakan tutuksuz yargılandı. Karar kesinleştikten sonra cezevine buyur ettiler. Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı" dedi.

ÖZEL'İN 'CUNTA' SÖZLERİNE YANIT

Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' sözlerini doğru bulmadığını ifade ederek "Kullanılan sözler çok yanlış. Cumhurbaşkanını ve AK Parti’yi hedef almamalı. Bunların karşılığı yok. Ben ondan çok da eski bir siyasetçiyim. Biz zamanında çok gördük, çok çektik. Biz cuntaların bizi sınamaları ile çok uğraştık, biz cuntanın mağduruyuz. Ve hepsinden başarı ile çıktık. Sivil idareye karşı, 22 seneden beri iktidarını sürdüren bir kadroya bu ifadeyi kullanmak adeta iftira niteliğinde bir suçlamadır" dedi.

"DEMİRTAŞ KONUSU BENİM BULUNDUĞUM NOKTAYA GELDİ"

Arınç eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı dönemde söylediklerini hatırlatarak "Şu anki süreçte Demirtaş'a telefonlar ediliyor. Türkiye'nin geldiği nokta benim bulunduğum noktadır" ifadelerini kullandı.