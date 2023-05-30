AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti

28 Mayıs 2023’te yapılan ve Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın kazandığı seçimin ardından ülke genelinde sevinç gösterileri düzenlendi.

Kutlamalardan ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

2014 yılında AKP'nin seçim şarkısı Dombıra müziği ile dans eden başörtülü kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sözleri Erdoğan'a uyarlanan parçanın müziği ile kendinden geçen kadının videodaki görüntüsü dikkat çekti.

Kadının bu anlarını çeken bir başka AKP'li kadın ise videoyu ''Sizin gibi alkolden değil, Cumhurbaşkanımızın sevgisinden sarhoş" sözleriyle paylaştı.