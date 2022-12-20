AKP’nin mağdur ettiği bedelli askerlik adayları kara kara düşünüyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bedelli askerlik mağdurları AKP’den acil çözüm bekliyor. 2022 Aralık itibarıyla 80 bin TL olarak uygulanan ve her 6 ayda bir enflasyona göre artan bedelli askerlik ücretinin yeni yılla beraber 110 bin TL’yi bulması bekleniyor. Gençlere kolaylık olarak sunulan bedelli askerlik böylece belli bir zümrenin yaralanabildiği bir hak halini alıyor. Gençler bu ücretin herkesin rahatlıkla ödeyebileceği makul bir seviyeye indirilmesi için mücadele veriyor.

550 BİNDEN FAZLA GENÇ ANİDEN BAKAYA KALDI

Bedelli askerlik sisteminde revize isteyen gençlerin bir diğer talebi de, yoklama kaçağı ve bakaya gençlere çıkarılan cezanın faizlerinin silinmesi ve anaparanın herkesin ödeyeceği düzeye çekilmesi.

2019 yılında askerlik tecil yaşının 29’dan 22’ye çekilmesi nedeniyle 550 bin’den fazla genç bakaya ve yoklama kaçağına düştü.

ÖDEYECEKLERİ ÜCRET 140 BİN TL’Yİ AŞIYOR

23 Mayıs 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakaya ve yoklama kaçağı olan gençlerin de bedelli askerliğe başvurabileceği açıklanmıştı. Ancak bakaya ve yoklama kaçağı gençlerin bedelli askerlik tutarları cezalarıyla beraber 140 bin TL’yi aşıyor.

“KIŞLA ŞARTI DEVLETE BÜYÜK YÜK”

Bedelli askerlik mağduru R.U, iş yerinin askerlikle olan ilişkisini kesmek istemesi nedeniyle işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve cezalarıyla beraber 122 bin TL bedelli askerlik ücreti ödemek zorunda kaldığını belirtiyor. Ancak R.U, kışla şartı nedeniyle 1 ay askere gidecek olmasının kendisine işsizlik olarak geri dönmesinden çekiniyor. Özel sektörün bu anlamdaki acımasızlığından dert yanan R.U, “Kışla şartının hem bize hem de devlete büyük maliyeti var. Talebimiz kışla şartının kaldırılması” diyor.

“AYLIK 20 BİN TL KAZANMAM LAZIM”

Bedelli askerlik ücretinde ve kışla şartında düzenleme yapılmasını talep eden bir başka bedelli askerlik mağduru E.I., sıkıntısını şu sözlerle ifade ediyor:

“Bizim isteğimiz bedelli askerlik ücretleri ve cezaları konusunda düzenleme istiyoruz. Ana para 80 bin cezalar yıllık 14 bin ve artı tutanak cezaları ayrı bunlar hepsi hesaplandığında 100-200 bin arası bir ücret çıkıyor. Ben şahsen bu parayı nasıl öderim diye düşünüyorum. Bu para taksit olmuyor olsa dahi aylık en az 20 bin kazanmam gerekir ki ödeyeyim.

“KIŞLAYA GİDERSEM AİLEME KİM BAKAR”

Benim annem babam yaşlı ve hastalıkları var ikisine bakıyorum ve artı çalıştığım bir iş var. Askere gidersem bunlara kim bakacak. Bide bedelli askerlikte kışla şartı var neredeyse bir ayı buluyor. Bu bir ay gittiğimizde özel işi olan işinden olur ailesi çoluğu, çocuğu olan perişan olur. Tek isteğimiz makul bir ücretle kışlasız bedelli askerlik talebi. Bazıları hesapladı 135 bin , 160 bin bedelli parası çıkan oldu. Bu parayı ben hayatta ödeyemem çünkü o kadar ne bütçem var nede verebilecek gücüm var”.

“CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI. BU PARALARI NASIL ÖDEYEYİM”

Askerlik tecil yaşının 2019’da 29’dan 22’ye düşmesi nedeniyle cezalı duruma düştüğünü belirten S.K. ise, “2019 yılında askerlik 6 aya düştü ve tecil yaşı da 22’ye düşürüldü ve bizim yaşımız 22 üstü olduğu için sistem bizi otomatik kaçak olduğumuzu belirledi. Sonrasında geçtiğimiz mayıs ayında sayın Cumhurbaşkanı “kaçaklarda bedelli askerlikten faydalanabilecek” dedi. Bunu dedikten sonra temmuz ayında yürürlüğe girdi ve aylık ek ceza eklendi. Temmuz zammıyla birlikte bizden istenen bedel 120.000 ₺ civarı. Şahsi olarak ben bu rakamları nasıl ödeyeyim Şu anda küçük çaplı kendi işimi yapıyorum. 6 ay askere gitsem iş yeri çok gerileyecek bedelli yapsam ücret çok yüksek” ifadelerini kullanıyor.

“BİR GECEDE KAÇAK DURUMUNA DÜŞTÜM”

Yine bedelli yaşının aşağı çekilmesiyle mağdur olan H.Y. şu ifadeleri kullanıyor:

2023 yılına kadar olan tecilim, bir gece habersizce 29 yaşın 22’ye düşürülmesiyle kaçak duruma düştüm. 41.000 TL olan Bedelli Askerlik hakkım elimden alındı. Daha sonra 2022 yılı Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 550.000 genç için Bedelli Affı müjdesi verildi. Ancak Mayıs'ta açıklanan af tam bir ay yedi gün bekletilerek 1 Temmuz’da yasalaştı.

“56 BİN OLAN FİYAT 80 BİN OLDU”

56000 olan fiyat 80000 oldu + yıllık 14000 TL ceza + günlük 19 TL ceza... Derken benim gibi evli olup şu an ki enflasyonda, şu an ki ev kiralarında İstanbul şartlarında evli olup ev geçindiren, iş yerine tebliğat gelip işten çıkarılan, sigortasız çalışan binlerce insan var. Benim hakkım 41.000 TL iken bedelli askerlik elimden alındı. Şu anda 100.000 TL’den aşağı kaçak duruma düşürülen hiç kimse bedelli yapamıyor.

“AİLEMİZİ ZİYARET BİLE EDEMİYORUZ”

Ek olarak, tam 2 yıldır şehirler arası yolculuk yapamıyoruz, bayramlarda ailemi ziyarete gidemiyorum. Kendi ülkemde gurbet yaşıyorum. Çünkü her çevirmede ceza yemekten, tutanak yemekten, hainmiş gibi muamele görmekten bıktım. Bu genç yaşımda elimde bunca fırsat varken hiçbir iş görüşmesine gidemiyorum. Çünkü kaçak durumdayım. Dahası var mı? Tabi ki de var. Banka hesaplarıma bloke konuldu askerlikten dolayı kesilen cezalar sebebiyle. Bazılarımız araba ve evine hacizler konuldu. Davalar açılmaya devam ediliyor. Bu gençlere bu zulümler reva değildir. Benim gibi çeşit çeşit problemi olan yüzbinlerce insan var. Artık buna dur denmelidir. Nefes alacak yer kalmadı. Biz bu ülkenin genciyiz.