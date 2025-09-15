AKP’nin masasındaki İmamoğlu planı Türk siyasetini ayağa kaldıracak! Ünlü yazar bombaları ardı ardına patlattı…

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok isim tutuklandı. CHP üzerindeki yargı baskısı parti tarafından dile getirilirken, İstanbul’daki kongreye kayyum görevlendirilmesinin ardından bugün görülecek olan CHP kurultay davasından çıkacak karara gözler kilitlendi. AKP içerisinden de partinin siyasi geleceğinin CHP’ye yönelik operasyonlara bağlanması sert bir dille eleştiriliyor. Nefes yazarı Nuray Babacan Ankara’daki kulislerde parti içerisindeki son kulisleri paylaştı. AKP’lilerin masasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasıyla ilgili olarak, tahliye edilen bazı isimler olsa bile, özellikle Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin seçim öncesi siyasette aktif rol almalarına ve “kahraman” gibi karşılanmalarına izin verilmeyeceği öne sürülüyor.

“KAYBETME KORKUSUYLA TÜM TUŞLARA BASILIYOR”

AKP içinde bazı isimler, partinin siyasi geleceğinin CHP’ye yönelik operasyonlara bağlanmasını eleştiriyor. Anıtkabir’de birkaç kişinin slogan atması gibi eylemlerden bile medet umulduğunu belirten partililer, “Kaybetme korkusuyla tüm tuşlara basılıyor” yorumunda bulunuyor.

CHP’NİN SİYASİ FİGÜRLERİNİ SİYASETTEN UZAKLAŞTIRMA PLANI

Parti içinde, “Yeni düşman yarat, yeni müttefikler bul” anlayışıyla Kürt seçmenin iktidar tarafına çekilmeye çalışıldığı ve CHP’nin yeni siyasi figürlerinin siyasetten uzaklaştırılmasının planlandığı iddiaları dile getiriliyor.

“BU İKTİDAR İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ”

Ülkedeki gergin siyasi atmosferin bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu savunanlar, bu yolla gerçek sorunların tartışılmasının engellendiğini öne sürüyor. AKP’nin eski önemli bir ismi, “Bu iktidar için ölüm kalım meselesi. Siyasi strateji bir yere kadar kabul edilebilir, ancak gelinen nokta histeri gibi” ifadeleriyle durumu değerlendiriyor.

AKP’Lİ SİYASETÇİ YEREL ŞİKAYETLERİN DİLLENDİRİLMESİNDEN RAHATSIZ

AKP’de aktif görev alan bir siyasetçi, Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda yapıcı siyasi önerilerin yerine yerel şikayetlerin ve övgü dolu söylemlerin aldığını, yanlışların ya da aksaklıkların konuşulmadığını belirtiyor. Ayrıca toplantılarda siyasi üslup ve derinlikten yoksun bir atmosfer olduğunu ifade ediyor.

KAHRAMAN GİBİ KARŞILANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan, AKP’lilerin masasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasıyla ilgili olarak, tahliye edilen bazı isimler olsa bile, özellikle Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin seçim öncesi siyasette aktif rol almalarına ve “kahraman” gibi karşılanmalarına izin verilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak, Erdoğan’ın, MHP’de yaşanabilecek değişiklikler doğrultusunda farklı bir tutum sergileyebileceği belirtiliyor.