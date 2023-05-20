AKP'nin Meclis'e Soktuğu HÜDAPAR Genel Başkanı: Hizbullah ve PKK’ya terör örgütü demiyorum

Cumhur İttifakı üyelerinden HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 8 ay önce "Hizbullah ve PKK’ya terör örgütü demiyorum" açıklaması yeniden gündem oldu.

AKP'nin Meclis'e Soktuğu HÜDAPAR Genel Başkanı: Hizbullah ve PKK’ya terör örgütü demiyorum

Cumhur İttifakı’na katılan ve Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR’ın, cumhuriyet rejimi ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhindeki söylemleri gündemden düşmüyor.

Cumhur İttifakı liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, ittifaka dahil ettikleri HÜDA PAR’ı savunurken, Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun arşivdeki görüntüleri tepki çekiyor.

Yapıcıoğlu’nun 8 ay önce TV100’de ekrana gelen Pazar Siyaseti isimli programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.

Yapıcıoğlu, ‘Hizbullah terör örgütü müdür?’ sorusuna “hayır” yanıtını verirken, Cumhuriyet karşıtı İskilipli Atıf ve Şeyh Sait’in ise “şehit” olduğunu söyledi.

Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorulan soruya ise “5816 var” cevabını verdi.

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (5816 sayılı kanun), Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakareti içeren suçları kapsıyor.

Kanundaki maddeler şu şekilde:

*Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

*Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

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