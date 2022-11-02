﻿AKP'nin metal yorgunluğu Erdoğan iktidarına bulaştı

AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" projesi var tamam.

Ancak dikkatlerden kaçan çok önemli bir püf noktası da var.

Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 bin kelime ile 1,5 saat konuştu ama şu iki kelimeyi kullanmadı:

-Cumhurbaşkanlığına adayım…

Hayrola Erdoğan?

18 Haziran'da yani zamanında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre aday olamayacağını anladın mı?

Meclis'ten 360 oy ile erken seçim kararını çıkartamayacağını anladın mı?

O halde soruyorum:

-AKP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;

-Seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılacağını ısrarla söylüyor.

-"Adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan" diyor…

Bu sözleri önemli değil, sen kimi aday gösterirsen Bahçeli kayıtsız şartsız onu destekler biliyorsun Erdoğan…

Türkiye Yüzyılı sunumunda 20 yıldır nakarat haline getirdiğin "Türkiye'yi gelişmiş 10 ülke arasına sokacağız" palavran ile "Kanal İstanbul" hayali yatırımı dışında tek bir projen yok ama beni güldüren şu sözlerin var:

-"Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini,

-Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini,

-İnkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini,

-Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini,

-Nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır.

-Hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın,

-İnsani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin,

-Hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ tutmanın,

-Gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin, böylece, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır."

Bu vaatlerle Türkiye Yüzyılı yaratacakmış… Şaka gibi değil mi?

Erdoğan 20 yıldır Türk milleti, söylemlerinle ve yaşattıklarınla tanık oldu ki;

-Birlik değil kimlik siyasetinin mimarısın…

-Bütünleştirme değil kutuplaştırma ustasısın,

-Kucaklama değil ayrıştırma uzmanısın,

-Sevgi değil nefret ikame etmenin kralısın,

-Samimi ve hakiki değil içten pazarlıklısın,

-İdeolojik fanatizminle insani değerleri çiğneyensin,

-Bağnazlığınla ünlüsün…

Türk siyasi hayatına Erdoğan ile giren kelimeleri hatırlayalım:

-Süfli,

-Çürük,

-Sürtük,

-Çapulcu…

-Zürriyetsiz,

-Ananı al da git,

-Lan İsrail dölü,

-Affedersiniz Ermeni,

-Bunlar ateist bunlar Zerdüşt,

-Cemevi cümbüş evi,

"Dindar ve kindar nesil" yetiştirme hayalini Türkiye Yüzyılı konuşmana eklemeyi de unutmuşsun Erdoğan…

Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı konuşmasını dinleyen hiç kimse hayal kurmasın.

-Huylu huyundan vazgeçmez…

Değerli okurlarım,

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de Rize'de partisi ile ilgili çok çarpıcı şu açıklamayı yaptı:

-"Metal yorgunluğu AKP'yi sardı…"

Metal yorgunu AKP'li Cumhurbaşkanı için Devlet Bahçeli mucize (!) formülü yaratmak için dedi ki;

-"Ya Erdoğan'ı Anayasaya uyduracağız ya da Anayasayı Erdoğan'a uyduracağız…"

Bahçeli asist yaptı, Erdoğan golü çaktı metal yorgunu AKP ile MHP birlik oldu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adı uyduruldu.

16 Nisan referandumunda YSK kararı ile "Evet" oyu hukuka aykırı olarak kabul edildi.

24 Haziran 2018'de Erdoğan, ikinci ve son kez cumhurbaşkanı seçildi.

-Ucube Tek Adam Rejimi yürürlüğe girdi.

4 yıl 4 ay geçti ve görüldü ki;

-AKP'nin metal yorgunluğu Erdoğan iktidarına bulaştı

Metal yorgunluğu bulaşan Erdoğan iktidarının icraatları her alanda öyle kötü sonuçlar veriyor ki;

-Meclis etkisizleştirildi,

-Bürokrasi baskı altına alındı,

-Denetim kaldırıldı,

-Hesap sorma imkansız hale getirildi,

-Yolsuzluk, usulsüzlük, ihmal cezalandırılmadı,

-Yargı hukuki değil siyasi kararlara imza attı,

-İhalesiz tahsisler yapıldı,

-Ekonomi çökertildi,

-Dış borç patladı,

-Faiz ve bütçe açığı 99 yılın rekorunu kırdı,

-Cumhuriyet'in kuruluş ayarları ile oynanmaya başlandı…

Değerli okurlarım,

Bugün Londra'dayım. 3 gün boyunca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarını izleyeceğim.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde şu isimler var:

-Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Meclisi üyesi Yunus Emre, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gamze Kaya…

"Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı" vizyonu çalışmaları kapsamında CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amerika ziyaretinde bilim insanlarıyla görüşmeler yaptı.

-Güncel finans dünyasının etkili kurum ve kişileriyle de bir araya geldi.

-Dünya Bankası yöneticileri ile toplantılar yaptı.

-Yeni nesil ödeme sistemlerinin de yer aldığı dijital sektör paydaşları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Londra kuşku yok ki dünyanın en önemli finans merkezlerinin başında yer alıyor.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak adlandırılan Brexit süreci sonrası dünyada teknoloji ve finans alanında en önemli merkez olma özelliğini sürdüren Londra'da, Kılıçdaroğlu ve kurmayları 2-3-4 Kasım tarihlerinde yoğun bir program gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun birinci hedefi;

-6'lı masanın belirleyeceği 13. Cumhurbaşkanının seçilmesidir.

Kılıçdaroğlu'nun Amerika, Londra ve devam edecek dış temaslarındaki ikinci hedefi;

-Türkiye'nin finans sorununa çözüm bulmak,

-Vatandaşın yaşadığı ekonomik krizi en hızlı şekilde sonlandırmaktır.

Kılıçdaroğlu'nu adım adım takipteyim…