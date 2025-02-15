AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun artması, son dönemde gazeteci ve siyasilere gelen tutuklamalar erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet kanadı erken seçim isterken, ana muhalefet partisi CHP’de Mansur Yavaş’ın yapılacak ön seçimden çekilmesiyle birlikte aday olarak sadece Ekrem İmamoğlu kaldı.

Anket şirketleri ise olası bir erken seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan için halkın nabzını yoklamaya başladı.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

HBS araştırma şirketi, Şubat ayı için gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı kim olmalı sorusunu katılımcılara yöneltti. Yapılan ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 52.4 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilirken mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, yüzde 47.5 seviyesinde kalıyor.

İşte o anket sonucu: