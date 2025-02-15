AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı

HBS araştırma şirketi, Şubat ayı için gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı kim olmalı sorusunu katılımcılara yöneltti. Yapılan ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 52.4 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 47.5 seviyesinde kaldı.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun artması, son dönemde gazeteci ve siyasilere gelen tutuklamalar erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet kanadı erken seçim isterken, ana muhalefet partisi CHP’de Mansur Yavaş’ın yapılacak ön seçimden çekilmesiyle birlikte aday olarak sadece Ekrem İmamoğlu kaldı.

Anket şirketleri ise olası bir erken seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan için halkın nabzını yoklamaya başladı.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

HBS araştırma şirketi, Şubat ayı için gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı kim olmalı sorusunu katılımcılara yöneltti. Yapılan ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 52.4 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilirken mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, yüzde 47.5 seviyesinde kalıyor.

İşte o anket sonucu:

ppgu.jpeg

Son Haberler
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı