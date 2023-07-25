AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz

TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'nin Koyu Beyaz isimli dizisinin ilk bölümü 24 Temmuz’da TRT’de ekrana geldi.

AKP’nin bir proje daha eklediği toplum mühendisliği politikalarının yeni ürünü olan dizide, yine ülkemizde en yoğun olarak bulunan kaçakların uyruklarını “hoş” gösteren bir PR işi, yayın hayatına başladı.

Dizinin konusu ve konunun işleniş amacı milli bilinç aşılamaya yönelik gibi gösterilirken aslında toplumun son günlerde içine büründüğü “muhafazakâr milliyetçilik” olgusu empoze ettirilmek isteniyor.

Bunun meali de “ümmetçilik” ama ürkütmemek için oldu sana “muhafazakâr milliyetçilik”.

Senaryo, “sosyetik” Türk bir ailenin oğlu Alper ve İngiltere’den gelen Pakistan asıllı bir gencin kendi kültürlerinden uzaklaşmış ve yozlaşmış olması üzerinden şekilleniyor.

Alper o kadar “sosyetik” bir ailede büyümüş ki cuma namazının cuma kılındığını bile bilmiyor (!) böyle bir şey mümkünmüş gibi.

(Dikkat çekelim. Pakistan’dan gelen bir Paki değil. İngiltere’de doğup, büyümüş ve eğitim almış bir Paki genç)

Ama nedense bu Pakistan asıllı aile, çocuğunu Pakistan kültüründen uzaklaştı diye Türkoloji bölümü okuması için yurt dışına gönderiyor.

Burada arkadaş olan Alper ve Paki genç Ferhan, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından “aşağılanıyor”.

Paki genç Ferhan o kadar Türk milli bilincine sahip ki (!) bizim Alper’e “Alper, Türk’sün ve yakışıklısın işte! Niye İtalyan’a benzetildim diye seviniyorsun?” cümlesini kurabiliyor.

Bizim Alper’de bile olmayan bu Türk milli bilincinin Paki Ferhan’da olma sebebi ise TRT’nin diğer müthiş dizilerinden kaynaklanıyor.

Diziden bize geçirilmek istenen düşünce de bu ya zaten!

Dizinin ilk bölümünün başka bir kısmında ise Ferhan’ın ailesi Diriliş Ertuğrul izliyor.

Şaşırdık mı?

Hani dizide canlandırdığı Halime Sultan karakterinin ardından Pakistan’da büyük bir üne kavuşan Esra Bilgiç’in Pakistan’daki reklam filmlerinden yüklü miktarda gelir elde ettiği Diriliş Ertuğrul dizisi…

Esra Hanım’ın katıldığı lansmanda çekilen fotoğraflarının altına Paki erkeklerin “Türk kadınları çok güzel ve bizi seviyorlar” yazmalarına sebep olan o dizi.

Bu dizilerin milliyetçilik anlayışıyla çekilmediğini asıl amaçların ise bambaşka sebepler olduğunu görmemek için kör olmak gerek.

AKP’nin kendi hayal aleminde oluşturduğu “muhafazakar milliyetçiliği” TRT’nin dizileriyle kabul ettirilmeye çalışılırken, ülkemize illegal bir şekilde gelen Orta Doğu, Afgan, Paki ve Afrikalılara da ne kadar kucaklayıcı bir ülke olduğumuzu göstermeliyiz.

Hem de devletin kanalında, halktan toplanan vergilerle çekilen dizilerimizle.

Çünkü birilerinin çok kültürlülük ve kucaklama adı altında Anadolu’yu Türksüzleştirme isteklerine ket vurulamıyor.

Türk milleti her taraftan kıskaç altına alınmış durumda.