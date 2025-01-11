AKP’nin oy oranında sürpriz değişim. Anket sonuçları ortaya çıktı

İktidarın gündeminde yakın tarihte planlanan bir seçim yokken, son dönemde yaşanan enflasyon ve ekonomik kriz, muhalefet kanadında erken seçim seslerinin yükselmesine neden oldu.

Bu nedenle anket şirketleri de her an bir seçim dönemine girilecekmiş gibi çalışmalarına devam ediyor. Anketlerde iktidar partisi AKP’nin uzun zaman sonra ilk kez iktidarın yükselişe geçmesi dikkat çekti.

AKP, CHP'Yİ GEÇMİŞTİ

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin aralık ayı anketinde AKP, aylar sonra ilk kez CHP’yi geçti. Kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 32,8, CHP ise yüzde 29,4 oy aldı. Bu durumun, iktidarın, Suriye'de yaşanan olaylara karşı olan politikalarıyla ilgili olup olmadığı tartışma konusu oldu.

SURİYE POLİTİKALARI BAŞARISIZ BULUNUYOR

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın sosyal medya platformundan paylaştığı ankette Türkiye’nin Suriye politikasını vatandaşlara sordu.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bir hafta sonra, yani 14-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette çoğunluk Türkiye'nin Suriye politikalarını başarısız buluyor.

"Hükümetin Suriye politikasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği ankette vatandaşların yüzde 11,1'i "Çok başarılı" derken, yüzde 30,7'si de "Başarılı" dedi. "Başarısız" diyenlerin oranı yüzde 36,2 iken, "Çok başarısız" diyenlerin oranı ise 12,1 oldu. Yüzde 9,9 ise "Fikrim yok" dedi.

ZAM ORANLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Bu nedenle iktidarın Suriye politikalarını başarılı bulanların toplam oranı yüzde 41,8, başarısız bulanların oranı ise yüzde 48,3 oldu. Özer Sencar, bu veriler için "Aralık ayında AKP oylarındaki artışın sebebi Suriye’deki gelişmeler. Ocak ayında ise muhtemelen emekli ve çalışanlara yapılan zam oranlarının etkisini göreceğiz" yorumunu yaptı.