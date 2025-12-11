AKP’nin özelleştirme politikası enerjide ‘amiral gemisi’ olarak adlandırılan kurumu vurdu. TEDAŞ’ın zararı elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile her geçen yıl katlanırken 2025 yılında zirveye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TEDAŞ’ın dönem zararı, 2025 yılı itibarıyla 2 milyar 916 milyon TL’ye fırladı. Kurumun faaliyet zararı toplamı ise kayıtlara, 4 milyar 207 milyon TL olarak geçti.

ZARAR HER YIL KATLANDI

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, elektrik dağıtım şirketlerinin özel şirketlere devrinin gerçekleştirildiği 2013 yılında 4,3 milyar TL’lik zarara imza atan TEDAŞ, özelleştirmelerin ardından mali durumunu toplayamadı. İdarenin 2017 yılı zararı, 2 milyon TL, 2018 yılı zararı ise 41,8 milyon TL olarak kaydedildi. TEDAŞ, 2019 yılında 389,4 milyon TL, 2020 yılında ise 357,4 milyon TL zarar etti.

TEDAŞ’ın 2021 yılına yönelik faaliyet raporu da kötü gidişin devam ettiğini ortaya koydu. TEDAŞ’ın 2021 yılı zararı 106 milyon TL ile ifade edildi.

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden önce kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların büyük bölümü, aradan geçen 12 yıla karşın halen tahsil edilemedi. Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla 1970 yılında kurulan TEDAŞ’ın mali yapısı da AKP’nin enerji alanındaki özelleştirme politikası nedeniyle geri dönülemez şekilde bozuldu.