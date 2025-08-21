AKP'nin Özlem Çerçioğlu planı ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşecek iddia

AKP’nin CHP'den transfer ettiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu bir sonraki yerel seçimlerde hangi ilden aday göstereceğinin belli olduğu iddia edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması Türkiye gündemine oturdu.

Yaşanan durum sonrası yurttaşlar ve CHP’den Çerçioğlu’na büyük tepkiler gelirken, Çerçioğlu ise kendini her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın hissettiğini açıklamıştı.

ÇERÇİOĞLU İZMİR’DEN ADAY OLACAK İDDİASI

Sözcü’de yer alan habere göre ise AKP bir sonraki yerel seçimlerde Özlem Çerçioğlu’nu İzmir’den aday göstermeyi düşünüyor.

2024’teki yerel seçimlerde Çerçioğlu, CHP’den İzmir adaylığını talep etmişti. CHP lideri Özgür Özel ise, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı, İzmir adayı olarak belirlemişti.

