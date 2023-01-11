Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı, her şeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa’ya yönelik, “6 kaptan bir gemiyi batırır” ifadesine, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışı hatırlatan Enginyurt, "6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı. Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kıyma 153 tl

Dana kuşbaşı 230 tl

1 litre süt 20 tl

30’lu yumurta 65 tl

Beyaz Peynir 120 TL olmuş.

Bunlar Zillet, İllet derdinde.

Millet Aç aç.

Çözüm üretsenize kardeşim.

Hakaret, küfür ederek sorun mu çözdünüz?

YAZIKLAR OLSUN.

YÖNETEMİYORSUNUZ, GİDECEKSİNİZ.

Erdoğan, '6 kaptan bir gemiyi batırır' demiş.

Sayın Erdoğan gemi battı battı.

6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı.

Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak."