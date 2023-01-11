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  • Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı, her şeyi açıkladı

Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı, her şeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa’ya yönelik, “6 kaptan bir gemiyi batırır” sözlerine DP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Enginyurt gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışını hatırlatarak iktidara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:13
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AKP'nin peşini bırakmıyor. Cemal Enginyurt 2 tweetle her şeyi açıkladı

Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı, her şeyi açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa’ya yönelik, “6 kaptan bir gemiyi batırır” ifadesine, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışı hatırlatan Enginyurt, "6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı. Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kıyma 153 tl
Dana kuşbaşı 230 tl
1 litre süt 20 tl
30’lu yumurta 65 tl
Beyaz Peynir 120 TL olmuş.
Bunlar Zillet, İllet derdinde.
Millet Aç aç.
Çözüm üretsenize kardeşim.
Hakaret, küfür ederek sorun mu çözdünüz?
YAZIKLAR OLSUN.
YÖNETEMİYORSUNUZ, GİDECEKSİNİZ.

Erdoğan, '6 kaptan bir gemiyi batırır' demiş.
Sayın Erdoğan gemi battı battı.
6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı.
Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak."

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e
11.01.2023 12:42
bu rakkamlar heryerde yok rakkamlar daha fazla örneğin kıyma en yağlısı o fiyat  
 
Genç Türk
11.01.2023 12:37
Hırsızlar memleketi batırdı. Rte nin hırsı, kibri, istibdadı memleketi bitirdi.  
 
Necdet
11.01.2023 12:29
Bu arada kıyma İzmir Selçuk 'ta 200,00 TL.tarih 10.01.2023  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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