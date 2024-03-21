AKP’nin reklamında kullandığı ‘Çiftçi’ hangi ünlü ve zengin sanatçı çıktı

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER - ÜMİT KARADAĞ
31 Mart seçimlerine 10 gün kala AKP’nin resmi hesaplarından ilginç bir reklam paylaşıldı. Çiftçiler için hazırlanan reklamda tanıdık bir isim yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte 1 Ocak 2023 tarihinde ünlü neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etmişti.
Erdoğan’a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etmişti.
Ünlü sanatçının bu ziyarette çekilen fotoğrafları AKP’nin çiftçiler reklamında kullanıldı.
AKP’nin resmi sosyal medya hesapları Erdoğan ile Sayın’ın birbirlerine sarıldıkları anı “Gerçek Belediyecilik çiftçilerimizin her anında hep yanında” notuyla paylaştı.
ERDOĞAN SAYIN’A ÖDÜL VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Müzik Ödül töreninde Niyazi Sayın’a müzik alanında ödül vermişti.