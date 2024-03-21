AKP’nin reklamında kullandığı ‘Çiftçi’ hangi ünlü ve zengin sanatçı çıktı

AKP’nin yerel seçimler öncesinde ‘Çiftçiler’ için hazırladığı ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı reklamda ünlü neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın’ın fotoğrafları kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçı Niyazi Sayın’ın 1 Ocak 2023 tarihinde birlikte çekildiği fotoğrafın üzerine “Gerçek Belediyecilik çiftçilerimizin her anında hep yanında” notu düşüldü.