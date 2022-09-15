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  • AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çık

AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı

ABB Meclisi'nde, Şirindere Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 460 konut yapılması kararına karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'nin 2009 ve 2011 yıllarında aynı yer için 1000'den fazla konut yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 22:21
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AKP'nin ret oyu verdiği kentsel dönüşüm bölgesi için daha önce aldıkları meclis kararları ortaya çıktı

AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde CHP grubu tarafından Şirindere Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 250 gecekondunun bulunduğu bölgeye 460 konut yapılması kararına AKP grubu tarafından ret yanıtı verildi.

AKP BİNLERCE KONUT YAPILACAĞINI İDDİA ETTİ

AKP Grup Başkanvekili Murat Köse kentsel dönüşüm bölgesinde yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Şirindere’ye binlerce konut yapmak istediğini bu sebeple kendilerinin ret oyu verdiklerini açıkladı.

CHP DAHA ÖNCE İMZALANAN MECLİS KARARLARINI HATIRLATTI

Ancak CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu yaptığı konuşmada, şu an AKP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten o dönemse Büyükşehir Meclis üyesi olan Köse’nin de imzasının bulunduğu, 2009 ve 2011 yıllarında iki ayrı meclis kararını hatırlattı.

Bu iki meclis kararında, AKP’nin bugün 460 konut yapılmasını reddettiği alana o dönem 1000 konut yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

“ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR KARAR TARTIŞMASI”

Murat Köse ABB Meclis toplantısında yaptığı konuşmada verdikleri ret yanıtının örnek olması gerektiğini belirtti.

Kendisine cevap veren Yaşar Neslihanoğlu ise Köse’ye cevaben yaptığı konuşmada, “Gerçekten de Sayın Murat başkan özellikle sizin için örnek olması gereken bir karar. Daha önce geçen bin konutluk karara evet dediniz. 460’a düşürülmüş 250 tane gecekondunun olduğu alanda, 460’a düşürülmüş konut sayısın hayır dediniz. Gerçekten sizin için örnek olması gereken bir karar.”

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