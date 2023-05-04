AKP’nin saatli bombası KKM seçimden sonra nasıl patlayacak

Eylül 2021'de politika faizi indirimlerine başladıktan sonra uzmanların tüm uyarılarına rağmen Merkez Bankası faizin ibresini hep aşağı yöne çevirdi. Çünkü yukarıdan gelen talimat böyleydi.

Eylül ayından 3 ay sonra ise tam 20 Aralık gecesinde Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yeni bir ‘ekonomik model’ duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamasıyla 18 TL’ye kadar yükselen dolar, sert düşüşle 12 TL’nin altına kadar inerken, 20 TL seviyesini aşan Euro ise 13,50’nin altına geriledi.

O gece tarihe dolar operasyonu olarak geçen bu düşüş, küçük yatırımcıların zarara uğramasına AKP’nin bu ‘ekonomik modelini’ kaymak tabakanın ise bir gecede milyonlar ve/veya milyarlar kazanmasına sebep oldu.

Bununla da yetinmeyen iktidar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.

Aynı gecede hem küçük yatırımcının canına okundu hem de bir avuç insandan oluşan kaymak tabakanın yeni duyurulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle ‘parasının’ Hazine tarafından korunacağı açıklandı.

Günümüze geldiğimizde ise…

14 Mayıs seçimlerine sadece bir buçuk aylık bir süre kalmışken KKM hesaplarında faiz tavanı ve vade sınırı kaldırıldı.

Bunu gören yatırımcılar, borsaya arkasını dönerek yüzünü KKM’ye çevirdi.

Yoğun talebin olduğu KKM’ye bakıldığında 21 Nisan itibarıyla 89,2 milyar TL artışla 102,2 milyar doları aştı.

KKM faizi yüzde 25'lere kadar yükselirken TL mevduat faiz oranları da yüzde 31'e kadar çıktı.

Diğer yandan, dev bankaların ve ekonomistler ise seçimin sonucu ne olursa olsun dolar kurunun artacağı konusunda hemfikir durumda.

Tam da bu noktada karşımıza halkın cebinden sessizce alınacak olan paralar çıkıyor.

Çünkü KKM hesaplarında eğer vade sonunda kur fiyatı artmış olursa aradaki farkı Hazine ödüyor.

Doların artacağı da öngörülen bir durum olduğundan dolayı…

Özetle, 14 Mayıs seçimlerinde sonuç ne olursa olsun dolar kuru patlayacak. Yüzde 31’lere kadar çıkan faizle ve artan dolar kuruyla yatırımcının anaparasının üstüne verilecek tüm para da Hazine’den çıkacak.

Doktorlar, çocuklarda yetersiz beslenme yüzünden bodurluk görülüyor diye uyarı üstüne uyarı yaptı.

Haftada bir kez et yemek bile lüks sayılır hale geldi.

Her yemeğin olmazsa olmazı soğanın fiyatı 30 lirayı aştı.

Depremzedeler hala çadırda yaşıyor.

Tarım ve hayvancılık gözümüzün önünde bitme noktasına geldi.

Tüm bunları düzeltmek için iktidar kılını bile kıpırdatmıyor.

Çocuklara, depremzedelere, çiftçilere gelince para yok.

Ama sırf iktidarın koltuğu sarsılmasın, döviz dalgalanmasın diye zengine Hazine garantisi verilmek zorunda…

Orta sınıfın eritildiği, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların buharlaştırıldığı, fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olduğu Türkiye’de yine kazanan kesim bir avuç zengin olacak.

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Muhalefet kanadı, iktidara geldiğinde “kademeli olarak” KKM uygulamasına son vereceğini dile getiriyor.

Çünkü AKP, tarafından Merkez Bankası’nın ortasına bırakılan bu saatli bomba Türkiye ekonomisini tehdit ediyor.

AKP iktidarı ise seçimi kazandığı takdirde de KKM uygulamasını devam ettirme niyetinde.

Ancak Türkiye ekonomisi seçimlerin ardından KKM’nin Hazine’ye vereceği zararı kaldırabilecek durumda değil.

NOT: KKM uygulamasının bir anda kaldırılması durumunda tüm yatırımcıların aynı anda dövize yönelmesine sebebiyet vereceğinden ötürü önce Türk Lirası’na güven sağlanması ardından KKM’ye son verilmesi gerekiyor.