AKP’nin seçim ayarlı TEKNOFEST planı

2018’den beri yapılan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün yani 27 Nisan’da 7’nci kez düzenleniyor.



1 Mayıs’ta sona erecek olan festival 4’üncü kez İstanbul’da gerçekleştirilecek.



Festival daha önce 6 kez yapıldı. Bunlardan sadece 1’i Azerbaycan’da düzenlendi. Geri kalan 5 festival Türkiye’de düzenlendi.



Bu 5 festivalin düzenlenme tarihleri şöyle:



1. festival: 20-23 Eylül 2018.

2. festival: 17-22 Eylül 2019.

3. festival: 24-27 Eylül 2020.

4. festival: 21-26 Eylül 2021.

5. festival: 30 Ağustos-4 Eylül 2022.



6. festival geçtiğimiz yıl Bakü’de düzenlendi onu geçelim.



7. festivalin tarihi ise 27 Nisan-1 Mayıs…



Evet festivallerin düzenlenme tarihleri böyle…



Burada dikkatinizi çeken ne oldu?



Son festivalin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen, normal takvimin dışında bir kez daha festival düzenleniyor.



Düzenlensin düzenlesin bununla hepimiz iftihar ederiz…



AKP iktidarı sayesinde dünyadan bihaber büyümek zorunda kalan gençliğin, bir parça teknoloji, havacılık, uzay gibi kavramlarla buluşması güzel…



iPhone'un en pahalı satıldığı ülkeler sıralamasında birinci çıktığı, gençlerin sokak röportajlarında “Teknolojik aletleri uygun bir fiyata almak istiyoruz” gibi masum bir isteğine öfkeli bir şekilde “Çıkar telefonu” yanıtını aldığı bir ülkede teknoloji festivalinin düzenlenmesi tabii ki de çok önemli bir şey…



Ancak…



Her yıl eylül ayında düzenlenen bir festival neden bu sefer nisan ayında yani tam da 14 Mayıs seçimleri öncesinde düzenleniyor?..



Bu bir tesadüf mü?..



Yoksa yüzbinlerce apolitik gencin katıldığı bir festival, birilerinin iştahını mı kabartıyor?..



Festival damadın kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan için seçim yatırımı mı olacak: Tam da seçim öncesi AKP için propaganda mı yapılacak, Erdoğan için oy mu istenecek?..



Festival alanında AKP reklamları izletip propaganda mı yapacaklar?..



Mesela Erdoğan çıkıp, TEKNOFEST’e katılan Kılıçdaroğlu için “Bay Kemal TEKNOFEST'e turistik bir seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır” mı diyecek?..



Veyahut “Ne Y kuşağı Ne Z kuşağı TEKNOFEST kuşağı” mı diyecek?..



Malum bütün Savunma Sanayi özellikle ASELSAN damadın şirketine çalışırken ve haliyle parsayı onlar toplarken, her şey onlar tarafından yapıyormuş gibi gösterilirken bu “avantajların” bir diyeti olabilir mi bu tarih?..



Yoksa bunların hepsi benim abartmam mı?..



Takdir sizin…



Not: Bence TEKNOFEST’i gerçekten düşünenler bizim gibi bu soruları sorabilenler. Zira böyle bir festival siyasi propagandalara alet olursa önemini, anlamını, heybetini yitirir.