AKP'nin seçim bürosu açılışında Ahmet Davutoğlu şarkısı çalındı. AKP’liler neye uğradığını şaşırdı

AKP’nin seçim bürosu açılışında Ahmet Davutoğlu için bestelenen şarkı çalındığı ortaya çıktı.

AKP'nin seçim bürosu açılışında Ahmet Davutoğlu şarkısı çalındı. AKP’liler neye uğradığını şaşırdı

Editör: Erhan Songür

AKP Tekirdağ 1. sıra milletvekili adayı Mestan Özcan'ın seçim bürosu açılışında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için bestelenen şarkı çalındı.

“YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYE’NİN UMUDU….“

Şarkı çalarken, "Yolun açık olsun Türkiye'nin umudu Ahmet Davutoğlu" kısmının duyulmasıyla ses kapatıldı. Peşinden dombra şarkısı dinletildi.

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Davutoğlu için övgü sözleri yer alması, bazı katılımcıların şaşkınlığa sebep oldu.

Açılışa katılanların yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı.

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