AKP’nin seçim planı elinde patladı! Senaryoyu CHP'li isim değiştirdi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine başkan vekili görevine CHP Grubunun adayı Sacit Terzi seçilmişti. Ancak Meclis seçimine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten çarpıcı bir iddia geldi. Çelik, “CHP’li üyelerimizi transfer ederek belediyeyi ele geçirmek istediler. AKP’nin planını öğrenir öğrenmez gövdemizi Şile’ye koyduk” dedi.

VEKALET SEÇİMİ YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim için seçim yapıldı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde CHP Grubu Sacit Terzi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman olmuştu. Mecliste CHP’nin 8, AKP'nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. Belediye Kanunu’na göre başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapıldı.Yapılan seçimde Şile Belediye Başkan Vekili olarak CHP Grubu'nun adayı Sacit Terzi, kazandı.

Seçim devam ederken içeri giren kimliği belirlenemeyen bir kişi ayakkabısını heyete doğru fırlatmak istemesi ise seçimde en dikkat çeken anlardan biri olmuştu.

ÇELİK: CHP’Lİ ÜYELERİMİZİ TRANSFER EDEREK BELEDİYEYİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER

Seçime ilişkin ise çarpıcı bir iddia geldi. AKP’nin 2 CHP’li Meclis üyesini transfer etmek üzere teklif götürdüğü iddiaları ortaya çıktı. Devreye giren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile’deki CHP’li Meclis üyeleriyle temas kurduğu aktarıldı. NEFES’e konuşan Özgür Çelik, “CHP’li üyelerimizi transfer ederek belediyeyi ele geçirmek istediler. AKP’nin planını öğrenir öğrenmez gövdemizi Şile’ye koyduk. Meclis üyelerimiz her türlü baskıya rağmen halkın iradesinin yanında durdu. Rakiplerimiz ayıplarıyla baş başa kaldı” ifadelerini kullandı.