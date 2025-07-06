AKP’nin seçim planını açıkladı: 2028’de Erdoğan aday olamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel 2 Kasım'da sandığın gelmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı A Haber'de tartışmaya davet ederek meydan okuyan Özel, “Sandığı getirin, millet karar versin” mesajı verdi. Gazeteci Deniz Zeyrek, Özel’in bu çıkışını doğru bir siyasi manevra olarak yorumladı fakat 2 Kasım’da seçime gidilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Zeyrek, mevcut siyasi tabloyu değerlendirerek, “Bugün seçim olsa Erdoğan ve AK Parti kaybeder” dedi. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve artan iflaslarla birlikte hükümetin seçimden kaçındığını belirtti. Anayasal olarak erken seçim için ya Cumhurbaşkanı’nın seçimleri yenilemesi ya da TBMM’den 360 milletvekiliyle karar çıkması gerektiğini hatırlatan Zeyrek, “Bu planlar tutmaz; Erdoğan 2028’de aday olamayacak.” iddiasında bulundu.

Zeyrek, “Özgür Özel son derece net, Ömer Çelik diyor ya biz seçimden kaçmayız. Cumhurbaşkanı diyor ki anketlerde birinciyiz. Özgür Özel de doğru bir manevra yaptı. O zaman hodri meydan dedi, "Gelin seçime gidelim" dedi. Gidebiliyorlar mı? Yok. Şu anda seçime gitseler hem Tayyip Erdoğan kaybeder hem AK Parti kaybeder. Türkiye'de iktidar değişir. Bunu çok iyi biliyorlar. Ama zaman kazanmak için ve rakibi yok etmek için, siyasi rakiplerini yok etmek için devletin gücünü, yargının gücünü sonuna kadar kullanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Bloomberg'deki “Türkiye’nin rekabetçi seçimin olmadığı seçimsiz bir döneme geçiyor” haberini yorumlayarak, “Nereye geçiyorsun kardeşim ya? İktidarın seçimle değiştirilmesi demokrasinin son kalesidir. Hiç kimse benim seçim hakkımı elimden alamaz. Hiç kimse bu milletin iradesini ortadan kaldıramaz.” dedi.

Özgür Özel'in konuşmasını çok beğendiğini dile getiren Zeyrek, “Vesayetmiş, şuymuş, buymuş diyemezsin. Adam açıkça meydan okuyor ve bir tek millete güveniyor. Gel diyor millet karar versin.” ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek konuşmasına şöyle devam etti:

AKP, “Biz anketlerde birinciyiz. Biz seçimden korkmayız.” diyor. O zaman buyurun. Millet geçinemiyor. Ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Zamlar almış başını gitmiş. Çalışanların maaşları yerlerde sürünüyor. Milletin alım gücü kalmamış. Kiralar neredeyse %50 artıyor. Enflasyonunuz %35 çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş arkadaş? Memur maaşı %15 artıyor. Nasıl oluyor bu? Şirketler patır patır kapanıyor. İflaslar, konkordatolar birbirini takip ediyor. Büyük holdingler bile sıkıntıda. Herkes küçülmeye gitmiş. Memlekete bir kuruş yabancı yatırım gelmiyor. Şu anda turizm de sıkıntıda. Turizm beldelerinde kimse yok. Yunanistan'a gidiyor adam. İspanya'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü Türkiye pahalı. Döviz kurları yüksek olduğu halde, adamın parası burada değerli olduğu halde pahalı. Ülkeyi yönetmeye dair hiçbir şey yok.

2028'DE TAYYİP ERDOĞAN ADAY OLAMAYACAK

Eninde sonunda bu ülkede sandık konulacak, seçim yapılacak. Bu millet size yeter dediğinde ne yapacaksınız? Zorla mı kalacaksınız? Tayyip Erdoğan'ın niyeti 2027 Kasım'ında sandığı koymak ama benim bildiğim CHP 2027 Kasım'ında falan sandığı koymaz. Tırnak içinde söylüyorum. Onlar başka milletvekillerini ikna ederiz. Biz 360 milletvekili buluruz. Meclis’ten seçim kararı çıkartırız. Cumhurbaşkanı da yeniden aday olur gibi bir planları var. Ama ben iddia ediyorum bu plan tutmayacak. Eğer iktidar 2026'da seçim yapmazsa 2027 Kasım'ında muhalefet seçim yapmayacak. 2028'de Tayyip Erdoğan aday olamayacak.