AKP'nin seçimi kaybetme nedeni ortaya çıktı. Hatırladınız mı bu dayıyı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin seçimi kaybetme nedeni ortaya çıktı. Hatırladınız mı bu dayıyı...

Son yerel seçimlerde AKP'nin aldığı ağır darbenin nedeni ortaya çıktı. Pazardan dönen dayı fiyatlara isyan etti.

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