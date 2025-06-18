AKP'nin son yasa teklifi CHP'li vekili zıvanadan çıkardı!

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, AK Parti'nin zeytinliklerle ilgili yasa teklifine ilişkin bir basın açıklaması yaparak, düzenlemeye yönelik tepkisini dile getirdi. Öneş Derici, “Atasından miras kalan zeytinle zeytincilik ile geçinen köylünün aile toprağını gasp etmeyi hedefleyen, bu konuda daha önce CHP olarak karşısında durduğumuz için getirilemeyen teklif kötü makyajlanmış haliyle tekrar önümüze konuluyor” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan teklif, zeytin ağaçlarının taşınmasını ve zeytinliklerin madencilik faaliyetleri için doğrudan kullanılmasını öngörüyor. Muğla Milletvekili Öneş Derici, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının başka yerlere taşınmasının doğru olmadığını vurgulayarak, “O zeytin tutacak mı belli değil, ürün verecek mi belli değil! Burada mesele sadece ağaç değil, yaşam alanı, geçim kaynağı, ata toprağıdır” dedi.

Söz konusu teklifin, daha önce kamuoyu baskısı ve muhalefet direnişiyle engellenen düzenlemenin yeniden servis edilmiş hali olduğunu belirten Öneş Derici, “Bu teklif açıkça maden şirketlerinin önünü açmayı amaçlamaktadır. ‘Süper izin’ adı altında ÇED süreçlerini işlevsizleştiren, kurumlarca başvuru cevabı verilmediğinde 3 ay sonunda zımnen onay sayan bir mantıkla, doğayı yok eden zihniyet kanunlaştırılmak isteniyor” dedi.

"BİZ BU ÜLKENİN DOĞASINI, KÖYLÜSÜNÜ, ZEYTİNİNİ SERMAYEYE YEM ETTİRMEYECEĞİZ"

Süreyya Öneş Derici iktidarın firmalara yasal kalkan oluşturmaya çalıştığını söyledi ve “AKP’nin köylüden, tarımdan, doğadan yana olmayan ve sadece sermayeyi kollayan yaklaşımları milletimizce her alanda bilinen bir gerçek. Kendi vatandaşına, kendi vatandaşının çıkarlarına bu kadar düşman bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir. Memleketim Muğla’nın zeytinlikleri de bu teklifte madencilik faaliyetine açılmak üzere yer alıyor. Halihazırda yıllardır karşısında durduğumuz bu maden şirketleri bir de bu kanun teklifiyle daha da güçlendirmek isteniyor. Yıllardır Limak-İçtaş ve Bereket Enerji gibi şirketleri kalkındıran iktidar şimdi bu firmalara yasal kalkan yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa teklifinin 19 Haziran 2025’te TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini duyuran Öneş Derici, İkizköylüler ile komisyonu takip edeceklerini ve bu teklifin geri çekilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Muğla Milletvekili Öneş Derici sözlerini “Geçimini ormandan, meradan, zeytinlikten sağlayan köylümüzün yaşam alanlarına göz diken bu iktidarı geri adım atmaya zorlayacağız. Bilinmelidir ki, biz bu ülkenin doğasını, köylüsünü, zeytinini sermayeye yem ettirmeyeceğiz. Ve mutlaka başaracağız!” diyerek tamamladı.