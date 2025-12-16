İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu komisyonun seçtiği üyelerin PKK lideri vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ın ziyareti ve görüşmeye ilişkin özetin açıklanmasıyla sürüyor.

Okunan özet metne göre Abdullah Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "gösterdikleri cesaret ve katkı için" teşekkür etmiş, sürecin başından bu yana verdiği sözlerin arkasında olduğunu, "teorik ve pratik imkanlarının bu sözleri gerçekleştirmeye müsait olduğunu" ifade etmişti.

Öcalan'ın, "silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini" ifade ettiği belirtildi. DEM'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'in ise Öcalan'ın terör örgütü YPG'ye "silah bırakın" demediğini açıklaması dikkat çekmişti.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, devam eden süreçte AKP'nin hazırladığı ’Terörsüz Türkiye’ raporunun ayrıntıları ortaya çıktı! Rapora süreç 3 aşamasa ilerleyecek. 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensuplarıyla ilgili yasal düzenleme yapılacak. Aşamalı ve kontrollü geçiş sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen raporun ayrıntıları şöyle:

BİRİNCİ AŞAMA

Suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek. Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde durulmuyor.

Geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda destek verilecek.

Yurtdışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar buluyor. Yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.

Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

Öte yandan süreçte "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." başlıkları üzerinde duruluyor. Böylece kamuoyu desteğinin artırılması planlanıyor.