AKP'nin toplantısına gidince tuzluk yerine konulacak gazeteciler belli oldu

AKP'nin vizyon belgesini açıklayacağı AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” ismini verdiği programı açıklayacağı toplantıya muhalif olarak tanınan gazetecilerin çağırılması hakkındaki tartışmalar devam ederken davete katılacak isimler de belli olmaya başladı.

Nevşin Mengü, Soner Yalçın, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek, Gürkan Hacır, Candaş Tolga Işık, Çiğdem Toker gibi isimlerle beraber HalkTV'ni de kurumsal olarak davet edildiği kaydedildi.

FATİH PORTAKAL: GAZETECİ KİMLİĞİM İLE GİDECEĞİM

Uzun süredir Erdoğan'ın programlarına çağrılmayan gazetecilerden olan Portakal, davete katılacağını açıklayan ilk izim oldu. Portakal, "Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım" ifadelerini kullandı.

DENİZ ZEYREK AKINTININ YÖNÜNE GÖRE KARAR VERECEK

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek köşesinde davetle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben o toplantıyı bir siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın her gün birkaç benzerini yaptığı, gazeteciler için 'rutin' kategorisinde bir program olarak görüyor, büyük anlam yüklemiyordum. Bu yüzden de bir Ankara gazetecisinin günlük bir gazetecilik faaliyeti olarak Arena'ya gidip toplantıyı izlemeyi planlıyordum.

Arayan arkadaşlara da bu yüzden 'Katılacağım' diyordum. Ancak dün akşam saatlerinde çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı.

Böyle bir durum olursa, uygulamanın 'Takiye'den, bizim de 'konu mankeninden' ne farkımız olacak?

O nedenle son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA AKŞENER'E SORDU

İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında konuğu olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e "Hükümete yakın olan gazetecilerin dışında ilk defa uzun bir aradan sonra davet aldık. Biz ne yapalım sizce” diye sordu. Akşener de "bence katılın" diyerek Küçükkaya'ya onay verdi.

NEVŞİN MENGÜ: GİDİLMESİ GEREKİR

"Oraya gidip kulis sızdırılabilir" diyen Nevşin Mengü ise yaptığı açıklamada, "Bir gazeteci olarak gidilmesi gerekir. Çünkü oradaki her şey haberdir. Soru sorabilmemiz ya da soramamız da bizim için haberdir. İktidar programlarına bağımsız gazeteciler gidemiyor. Bence o yüzden gazetecilerin gitmesi gerekir" diyerek katılabileceğine yönelik sinyal verdi.

ÖZLEM GÜRSES: KATILAMAYACAĞIM AMA BİR KEZ DAHA DAVET GELİRSE GİTMEK İSTİYORUM

Davet edilen isimlerden Özlem Gürses bir programı dolayısıyla söz konusu davete katılamayacağını belirtirken, "Ama bir kez daha davet gelirse gitmek istiyorum" dedi.

ÇİĞİDEM TOKER: KATILMAYACAĞIM

Sözcü gazetesi yazarlarından Çiğdem Toker, AKP’nin davetine katılmayacağını çarpıcı bir yazıyla bildirdi.

Yazısında "Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak toplantı ile “Türkiye Yüzyılı” başlatılacakmış. Bu ifade ile logoda “Cumhuriyet” sözcüğü itina ile geçmiyor. Erdoğan'ın açıklayacağı “Vizyon Belgesi”, hazırlığı süren asıl seçim beyannamesinin çerçevesi niteliğinde." diyen Toker, cevabını da şu ifadelerle verdi:

"Cevabı buradan okurlarla paylaşayım: Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin 'davet' edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım."

İSMAİL SAYMAZ: BİZ AK PARTİ'NİN AÇILIMININ PARÇASI DEĞİLİZ, KATILMAYACAĞIM

Gazeteci İsmail Saymaz, daha önce izlemeyi düşündüğünü belirttiği AKP'nin 'vizyon' toplantısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gazetecilerin etkinliğe davet edilmesine ilişkin "Bir haber takibi olmaktan çıktı, muhalif diye tanımlanan gazetecilerin de AK Parti'nin açılımının parçasıymış gibi anlatılmaya başladı" değerlendirmesini yapan Saymaz, "Biz AK Parti'nin açılımının parçası değiliz. Cuma günü bu etkinliğe katılmayacağım" dedi.

HALK TV: GAZETECİLER SUSTURULMAYA ÇALIŞILIRKEN BU DAVETİ SAMİMİ BULMUYORUZ, KATILMAYACAĞIZ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu imzasıyla yayınlanan mesajda toplantıya katılmayacakları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adalet ve Kalkınma Partisi -yıllar sonra- parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın konuşma yapacağı bir programa, kendi tabirleriyle “muhalif” bazı basın yayın kuruşlarını ve bir grup gazeteciyi “davet” etti.

Kurumumuza “akreditasyon” adı altında uygulanan ambargoyu yıllardır sürdürenler aynı zamanda “muhalif medya” tanımı ile bizi ötekileştirmeye devam edenlerdir.

Halk TV olarak gururla söyleriz ki, “davet edilmeden” de gazetecilik yapılabildiğinin ispatı, izlenme oranlarımızdır.

Sansür Yasası, gazetecilerle müzakere edilmeden tüm itirazlara rağmen oldu bittiye getirilmişken; gazeteciler soruşturmalarla, yüksek tazminat davalarıyla, gözaltılarla-tutuklamalarla susturulmaya çalışılırken, akreditasyon adı altında gazeteciler haber sahalarına sokulmazken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu davetini samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız.

Halk TV’ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz.

ÇAĞLAR CİLARA: KATILACAĞIM, BİR DAHA BÖYLE BİR ŞANSIM OLMAYABİLİR

Çağlar Cilara, etkinliğe katılacağını açıklarken gazetecilerin davete katılması gerektiğini de söyledi. AKP’li üst düzey yöneticilerin bir arada olacağına dikkat çeken Cilara, bir daha böyle bir şanslarının olmayabileceğini de sözlerine ekledi.