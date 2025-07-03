AKP'nin trolü AKP'li vekilleri ifşa etti! İktidar kanadında kazan kaynıyor

AKP'li gazeteci Emre Erciş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermeyen AKP'li İstanbul milletvekillerine tepki gösterdi.

AKP'NİN TROLÜ, AKP'Lİ VEKİLLERİ HEDEF ALDI

X hesabından paylaşımda bulunan Erciş, 19 Mart tarihinden beri İmamoğlu hakkında hiç paylaşım yapmayan vekillerin listesini çıkardı. toplamda 41 adet İstanbul vekilinin olduğunu fakat bunlardan sadece 5 vekilin paylaşımda bulunduğunu belirten Erciş, 36 vekilin ise hiçbir paylaşım yapmadığını belirtti.

Erciş, söz konusu meselenin basit gelebileceğini fakat bunun aslında bir utanç kaynağı ve omurgasızlık olduğunu belirtti. Erciş, "Belki size çok basit gelen bu mesele aslında bir utanç kaynağı, bir vefasızlık örneği dahası nankörlüğün, nemelazımcılığın ve davası olmayan omurgasızlığın ta kendisidir..." şeklinde söyledi.

Erciş'in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti İstanbul Milletvekili sayısı 41, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bugüne kadar geçen süreçte İmamoğlu hakkında 1 tane bile twit atmayan, her hangi bir haberi, soruşturmayla ilgili gerek TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında Sn Erdoğan'ın açıklamaları olsun gerek AK Parti Sözcüsü Sn Ömer Çelik'in açıklamaları olsun 1 kez bile RT yapmayan vekil sayısı 36.

Söz konusu 41 vekilden 5 tanesi doğrudan ve Sn Erdoğan ile Sn Çelik'in paylaşımlarını RT yaparken diğerleri suya sabuna dokunmamış. Şimdi birisi çıkıp, "Bu parti politikası, soruşturma siyasallaşmasın diye paylaşım yapmıyorlar" diyebilir. Bu durumda ister istemez bu argümanı kullananlar şu soruyada cevap vermeli:

Madem parti politikası ve kararları doğrultusunda paylaşım yapılmıyorsa diğer 5 vekil neden paylaşımlar yapıyor? Diyelim ki parti politikası bu şekilde peki Sn Erdoğan'ın TBMM Grup toplantılarında dile getirdikleri ve yine Parti sözcüsü Sn Çelik'in açıklamaları neden paylaşılmadı, RT yapılmadı veya alıntılanmadı?

Yolsuzluk ve rüşvetin kalbi olan İstanbul'da AK Partilileri temsil eden, haklarını savunması gereken vekiller bu şekilde sessiz kalır ve nabza göre şerbet verirse İstanbulluların uğradığı kamu zararının hesabını siyasi olarak kim soracak?

Yine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve soruşturma savcıları, siyasi kimlikleri olan şahıslar tarafından aleni şekilde sabah-akşam sistemli olarak tehdit edilirlerken onlarında vekilleri olan siyasiler hukuki zeminde onlara yapılan bu saldırılara ve tehditlere göğüs germeyecekse kim gerecek?

Belki size çok basit gelen bu mesele aslında bir utanç kaynağı, bir vefasızlık örneği dahası nankörlüğün, nemelazımcılığın ve davası olmayan omurgasızlığın ta kendisidir..."