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AKP'nin ünlü isminin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni iş insanı Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:31
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AKP'nin ünlü ismi Orhan Miroğlu'nun yeğeni İYİ Parti'ye katıldı

AKP'nin ünlü isminin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı
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AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Miroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı. 

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Miroğlu, "Sayın genel başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli konuklar... Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davete ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiyemizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.

İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğeni, büyük halası Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Zekiye Midyat olan iş insanı Baver Miroğlu partimize katılmıştır. Kendisi ve partimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Yıldırım Demircioğlu
2.11.2022 12:02
"Hükümet Kadın" filminin gerçek kahramanı Zekiye hanımı Rahmet ve Hürmetle yâd ediyoruz. İYİ parti Türkiye'yi kucaklayan, Türk partisidir.  
 
Menderes YILDIRIM
2.11.2022 11:47
Meral Hanım ve Kemal Bey Partinize ve Etrafınıza bir bakarmısınız. AKP Geçmişi olmayan, AKILLI, ÜRETKEN, DÜRÜST, ÇALIŞKAN , Vb. mutlaka kişiler var. ESKİ KRİPTO AKP liileri değil, başkalarını görün.  
 
Menderes YILDIRIM
2.11.2022 11:39
Muhalefet bana göre bu KRİPTO GEÇİŞLERE - TRANSFERLERE izin vermeyin derim. Son Pişmanlık Fayda Etmez. Saygılarımla  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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