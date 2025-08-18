AKP'nin yaptığı transferlerin içi boş çıktı! Anket sonuçları geldi

Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği son seçim anketine göre CHP yüzde 32,2 ile ilk sıraya yükselirken, AKP yüzde 31,3’te kaldı.

Milliyetçi seçmendeki kayışla İyi Parti, Zafer ve Anahtar Partisi’nin toplam oyu yüzde 16,3’e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 59,7’si yeni açılım sürecine karşı olduğunu belirtirken, yüzde 55,4’ü Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları inandırıcı bulmadığını söyledi.

Öte yandan ankette MHP’nin yüzde 5,1’e gerilediği, seçmenlerin kimlik, açılım süreci ve tutuklulara dair görüşlerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktığı görüldü.

Metropoll Araştırma, ağustos ayı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu şirketin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa, kararsızlar, cevap vermeyenler ve protestocular orantılı dağıtıldığında tablo şu şekilde:

AKP: yüzde 31,3

DEM Parti: yüzde 7,6

İyi Parti: yüzde 6,7

Zafer Partisi: yüzde 6,7

MHP: yüzde 5,1

Anahtar Parti: yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,7

Diğer: yüzde 4,8

Bu sonuçlara göre CHP, AKP’nin 0,9 puan önünde yer aldı. Metropoll’ün mayıs ve haziran ayı araştırmalarında ise AKP birinci sırada çıkmıştı. MHP yüzde 5,1’e gerilerken, İyi Parti, Zafer ve Anahtar Parti’nin toplam oyu yüzde 16,3’e ulaştı.

AÇILIM SÜRECİ TARTIŞMASI

Araştırmaya katılanların yüzde 59,7’si yeni açılım sürecine karşı olduklarını belirtirken, yüzde 34,9 destek verdi. yüzde 5,4 ise fikir beyan etmedi. MHP’li seçmenlerin süreç desteği yüzde 35,6’ya düştü.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, CHP’nin açılım sürecini desteklemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48,6 oldu. Katılımcıların yüzde 41,7’si ise “Hayır” yanıtını verdi. CHP’lilerin yüzde 30’u, AKP'lilerin yüzde 70,4’ü “CHP de desteklesin” görüşünü savundu.

AKP'NİN BELEDİYE BAŞKANI TRANSFERLERİ YETERLİ OLMADI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren çok sayıda belediye başkanı AKP'ye geçti. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İYİP, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AKP’ye katıldı.

AKP'nin yaptığı transferler anket sonuçlarına yansımadı. AKP son dönemde yapılan her ankette CHP'nin gerisinde kaldı.