AKP’nin yaptırdığı ancak yayınlamadığı sır anket ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
AKP’nin yaptırdığı ancak yayınlamadığı sır anket ortaya çıktı

Gazeteci Nuray Babacan, AKP’nin yaptırdığı ancak yayınlatmadığı anketle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugün yayımlanan köşesinde AKP’nin yaptırdığı fakat yayımlamadığı bir ankete yer verdi. Babacan, yazısında yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AKP’de ‘bizden vazgeçemezler’ yorumu yapılan küskün seçmen paniği yaşandığını ileri sürdü.

KÜSKÜN SEÇMENLER GERİ DÖNMÜYOR

Babacan, yerel seçimlerde partiye küsen ve başka partilere kayan seçmenlerin AKP’ye geri dönmediğini, kararsız seçmenlerin ise halen kararsız kaldığını vurguladı. Babacan’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

AKP İÇİNDE KONUŞULAN ARAŞTIRMA

Önce AKP içinde konuşulan bir araştırmadan söz ederek başlayalım. Zaten eş zamanlı olarak iktidar medyasında “AKP’de oy artışı” haberleri yapılmaya başladığında anlamalıydık, ters giden bir şeyler olduğunu. Partinin kendi yaptırdığı araştırma gösterdi ki; yerel seçimlerde başta CHP olmak üzere diğer partilere giden seçmen geri dönmedi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Kamuoyuyla paylaşılmayan bu araştırma, yerel seçimlerde “seçmen bize uyarıda bulundu”, “bizden vazgeçmezler” gibi yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. AKP’den vazgeçen seçmenin halen destek verdiği partilerde durduğu ortaya çıktı. Bunun dışında, parti tercihi yapmayan ve kararsızlar arasında olan AKP’liler de halen kararsız olmaya devam ediyorlar.

SİYASİ ANALİZLER VE CHP’NİN ROLÜ

Bu durumu analiz eden siyasiler, şimdiye kadar partiye geri dönmeyen seçmenin dönmesinin zor olduğunu, bu kişilerin kararsız noktasından parti tercihine geçebileceğini belirtiyorlar. Bu noktada CHP’nin, AKP’ye mesafeli duran bu seçmeni ikna edecek çalışma içinde olması gerektiği belirtiliyor

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