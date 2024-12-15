AKP’nin yeni anayasa planı belli oldu

AKP’nin yeni anayasaya ilişkin Suriye gündemi sebebiyle duraklayan çalışmaları hız kazanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni anayasa" çalışmalarıyla ilgili "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 7 ay önce yeni anayasa konusunda parti gruplarına yönelik ziyaretler gerçekleştirmiş ve "4 partide de diyaloğa açık bir anlayışın olduğunu, açık ve şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını görmekten memnunum" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 5 Kasım’daki grup toplantısında, Abdullah Öcalan’a çağrısının altında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının yolunu açacak anayasa değişikliği talebinin yattığı” yorumları yapılmıştı.

Bahçeli, Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu açıklarken, Erdoğan’ın bir dönem daha cumhurbaşkanı seçilmesi için anayasa değişikliği istedi.

MHP lideri, “Eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız, CHP'nin içinde dört yıl kala aday mı arayacağız?” diye sordu.

Muhalefet ise Bahçeli’nin bu açıklamasıyla “ağzındaki baklayı çıkardığı” ve “Öcalan açılımı”nın temel nedeninin “Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmayı hedeflediği” görüşünde.