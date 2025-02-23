AKP'nin yeni isimleri belli oldu!

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak.

Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin belirlendiği liste ortaya çıktı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN KÜRŞAD ZORLU DA LİSTEDE

Yeni listede İYİ Partili isimler dikkatlerden kaçmadı. Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Seyithan İşsiz gibi isimler partilerinde istifa ederek AKP'ye katılmışlardı. Eski İYİ Partililer artık AKP MKYK'sında görev alacak.

DÜN GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ BUGÜN AKP MKYK'SINDA GÖREV ALDI

AKP'ye geçeceğine ilişkin söylentiler olan Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun dün partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özbudun daha 24 saat dolmadan bugün AKP MKYK'sında görev aldı.

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU DA LİSTEDE

AKP'li Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da AKP MKYK'sında görev aldı. Bülent Arınç parti içerisine yaptığı eleştiriler ile sık sık gündem olan isimlerden.

ÜSKÜDAR'I KAYBEDEN BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN DE LİSTEDE

Son yerel seçimlerde AKP'nin uzun yıllar boyunca yönettiği Üsküdar'ı CHP'li aday Sinem Dedetaş'a 24 bin oy farkı ile kaybeden Hilmi Türkmen'de kendisini AKP MKYK'sında görev aldı.

MESUT ÖZİL RESMEN LİSTEDE!

AKP'nin MKYK listesi ortaya çıktı. Mesut Özil'in de aralarında olduğu yeni MKYK listesi şu şekilde:

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?

Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 1962 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş, Türk anayasa hukuku alanında önde gelen akademisyen ve siyasetçi olarak tanınıyor. Zorlu bir çocukluk döneminde yaşadığı trafik kazasında 13 yaşında annesini kaybedip görme yetisini yitirerek hayatında önemli bir dönüm noktasına imza atan Yazıcı, azmi ve kararlılığıyla akademik ve siyasal arenada başarılı bir kariyere imza attı.

Prof. Dr. Serap Yazıcı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldığı eğitimle 1984 yılında “pek iyi” dereceyle mezun oldu. Daha sonra yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarını tamamlayarak anayasa hukuku alanında uzmanlaştı. 1998’den itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış; akademik başarıları ile kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin takdirini kazanmıştır. Siyasi arenada ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Antalya milletvekili olarak görev yaparak aktif rol almıştır.

Serap Yazıcı, doğduğu ve büyüdüğü Ankara’nın köklü kültür ortamında yetişmiş; akademik ve siyasi yaşamında bu köklerden aldığı güçle adından sıkça söz ettirmiştir.

1962 doğumlu olan Prof. Dr. Serap Yazıcı, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 63 yaşında bulunuyor. Uzun yıllara dayanan çalışma hayatı, onun tecrübeli ve alanında otorite bir isim olmasını sağladı.

Güncel biyografik kaynaklarda Serap Yazıcı’nın evlilik bilgileri arasında “Ergun Özbudun” adı yer almakta. Bu bilgilere göre Yazıcı evli olarak hayatını sürdürmekte; ancak kişisel hayatıyla ilgili detaylar, daha çok akademik ve siyasi kariyerine odaklanması nedeniyle sınırlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966’da Konya’da doğdu. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak bilinior. Futbolculuk kariyerine Konyaspor genç takımında başlayan Karaman, 1984’te Gaziantepspor’a transfer oldu ve henüz 2. Lig’de oynarken Türkiye Milli Futbol Takımı’na seçilerek dikkat çekti. 1987’de Malatyaspor’a geçen oyuncu, burada 1988’de lig üçüncülüğü yaşadı ve A Milli Takım’ın orta sahasında önemli bir rol üstlendi. 1990’da Trabzonspor’a transferiyle kariyerinin zirvesine ulaşan Karaman, 1999’da MKE Ankaragücü’nde bir sezon oynadıktan sonra 2000’de futbolu bıraktı. Futbolculuk sonrası teknik direktörlük ve siyasi kariyeriyle adını duyurmaya devam etti.

Teknik direktörlük kariyeri de en az futbolculuğu kadar dikkat çekici oldu. 2000-2004 arasında Türkiye Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Karaman, 2005’te Ümit Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü üstlendi. Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe gibi kulüplerde görev aldı. Özellikle Trabzonspor’da 2018-2020 arasındaki teknik direktörlüğüyle hatırlanıyor. Siyasete ise 2023’te İYİ Parti’den Konya Milletvekili olarak adım attı.