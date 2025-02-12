AKP'nin yeni sloganı belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin yeni sloganı belli oldu!

AKP'nin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 8. Olağan Kongresi'nde kullanacağı slogan açıklandı. Slogan "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongre hazırlıkları çerçevesinde yeni sloganını duyurdu.

Partinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 8. Olağan Kongresi'nde slogan, "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

thumbs-b-c-b2cd6583b10d227d440300787899245a.jpg

Sloganda partinin ismiyle özdeşleşen "AK" kelimesine vurgu yapıyor.

"İstikbal" ifadesinde ise AKP'nin Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerini ve adımlarını temsil ettiği ifade edildi.

Alt sloganların ise 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda, "sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin yüzyılı" başlıkları yer almıştı.

Son Haberler
Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtları açıklandı
Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtları açıklandı
Nevşehir’de eğitime 1 gün ara verildi
Nevşehir’de eğitime 1 gün ara verildi
AKOM'dan yeni açıklama: Perşembe gününe dikkat
AKOM'dan yeni açıklama: Perşembe gününe dikkat
Amedspor 90. dakikada galibiyete uzandı
Amedspor 90. dakikada galibiyete uzandı
Ünlü ekran yüzünün yeni adresi belli oldu
Ünlü ekran yüzünün yeni adresi belli oldu